“Papà ti salvo io”: una giornata informativa sulla sicurezza in mare dedicata ai bambini

Follonica (Grosseto). “Papà ti salvo io” è il format completamente ideato, progettato e realizzato dalla Società nazionale di salvamento di Follonica.

“Il progetto ‘Papà ti salvo io’ si rivolge ai bambini in età scolare, scuole elementari e prime classi delle scuole medie, per insegnare ai bambini come vivere il mare senza pericoli, o meglio, prevenendo i pericoli: le 10 regole d’oro per un bagno sicuro – dichiara Giorgio Lolini, direttore della Società nazionale di salvamento sezione Follonica -. I bambini, attraverso questa attività, diventano ‘Baby Watch – Piccoli bagnini’ ed imparano i valori della sicurezza e della prevenzione. Il progetto intende creare nei bambini quella cultura che possa renderli responsabili per se stessi: ‘Imparo per me e insegno a mio papà e insieme possiamo diffondere le regole essenziali per fare un bagno sicuro… ma solo io divento piccolo bagnino’. ‘Papà ti salvo io’ si colloca nell’ambito delle iniziative legate al protocollo d’intesa siglato tra il Miur (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca) e la Società nazionale di salvamento.

“I nostri obbiettivi sono – continua Lolini -:

educazione e sensibilizzazione giovanile rivolta alla prevenzione e alla sicurezza sulle spiagge;

educazione e sensibilizzazione giovanile al rispetto ambientale del territorio, con particolare riferimento al litorale ed al mare prospiciente;

educazione e sensibilizzazione giovanile alla cultura di Protezione Civile per costruire un linguaggio comune che possa stimolare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione, anche dei non addetti ai lavori;

realizzazione di intervento informativo-educativo mirato a facilitare i comportamenti attraverso l’attività ludica”.

Sabato 17 agosto presso la terrazza del Bagno Cerboli, in viale Italia nella zona di Pratoranieri, alle 9.30 (ingresso libero), si svolgerà l’ultimo incontro per questa stagione estiva con i bambini per il progetto “Papà ti salvo io” (saranno distribuiti a tutti i partecipanti gadget di vario tipo); a seguire, si scenderà in spiaggia, dove i bambini assisteranno ad alcune situazioni di recupero del pericolante in mare da parte delle unità cinofile.