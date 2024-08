Follonica (Grosseto). In seguito alle analisi favorevoli condotte da Arpat e inviate in data odierna al Comune di Follonica, il sindaco Matteo Buoncristiani, con ordinanza sindacale n.20 del 9 agosto 2024, ha revocato il divieto di balneazione nella zona compresa tra il pennello di via Cerboli e viale Italia n. 305.