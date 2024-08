Vigili del Fuoco: attivato il presidio di soccorso acquatico nel porto turistico

Scarlino (Grosseto). Questa mattina, sabato 3 agosto, è stato attivato il presidio di soccorso acquatico di superficie reso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto in virtù di specifici accordi di collaborazione sottoscritti con i Comuni di Follonica e Scarlino.

Il presidio, che stazionerà all’interno del porto turistico della Marina di Scarlino, sarà attivo per tutti i sabati e le domeniche del mese di agosto, compreso il giorno di Ferragosto.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, ha accolto il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, illustrando, durante una breve navigazione lungo le coste dei 2 comuni, le modalità con cui verrà espletato il servizio di vigilanza.

L’attività verrà svolta in concorso con l’Ufficio locale marittimo della Capitaneria di Porto allo scopo di fornire il massimo contributo al dispositivo di soccorso in mare coordinato dalla Guardia Costiera.

L’equipaggio è costituito da 2 operatori, di cui almeno uno abilitato al soccorso acquatico di superficie ed uno preposto alla conduzione dei mezzi nautici.

Tutti i Vigili del Fuoco del presidio sono in grado di mettere in atto le tecniche di primo soccorso sanitario in attesa dell’intervento del competente servizio di emergenza sanitaria.

Questa squadra avrà in dotazione un battello pneumatico di 7,40 metri, con motore da 220 cavalli, equipaggiato con una motopompa antincendio di tipo barellabile.