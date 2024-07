Nautibus, torna la navetta in città: servizio gratuito ogni venerdì

Follonica (Grosseto). Nautibus, il servizio bus navetta flessibile, da giovedì 1°agosto servirà Follonica in un itinerario quotidiano effettuato nelle fasce orarie dalle 9 alle 12 e dalle 18 all’1.

Questo è quanto presentato nella conferenza stampa di stamani, alla presenza dell’assessore Eleonora Goti, del dirigente Beatrice Parenti e di Autolinee Toscane Spa, con Duccio Tesei (Capo movimento Grosseto), Massimo Biagini (coordinatore di zona) e Mauro Sciarretta, coordinatore provinciale.

Il servizio è realizzato da Autolinee Toscane Spa in collaborazione con il Comune di Follonica: lo scopo è garantire una mobilità sostenibile a favore dei cittadini e dei turisti durante il periodo estivo. Nautibus è un minibus a basse emissioni, accessibile a tutti, che garantirà collegamenti quotidiani tra i maggiori bacini di sosta localizzati agli ingressi della città, il centro e il lungomare di Follonica. Il servizio sarà attivo con una cadenza oraria di 15/20 minuti tra una corsa e la successiva.

“Il servizio quest’anno si configura come servizio integrativo del servizio di trasporto pubblico locale e che risulta pertanto soggetto alla tariffazione dell’urbano maggiore – interviene Duccio Tesei, capo movimento di Grosseto -. Ogni venerdì del mese è offerto dal Comune di Follonica e fruibile dall’utenza gratuitamente. Il mezzo rispetta i canoni ambientali, è brandizzato e riconoscibile e, rispetto allo scorso anno, ha una capienza lievemente superiore, necessaria per i momenti di massima richiesta”.

“E’ un servizio rivisto rispetto allo scorso anno – dichiara l’assessore Eleonora Goti, con delega alla mobilità – con uguale funzionalità e stesso obiettivo: aiutare negli spostamenti di cittadini e turisti, diminuire il traffico delle auto in centro liberando la rotazione dei posteggi e favorendo anche il commercio. Da giovedì primo agosto si parte, con una tariffazione minima, ma con la gratuità offerta dal Comune di Follonica tutti i venerdì, giorno strategico per Follonica anche a livello commerciale, specialmente nei periodi estivi. E poi a settembre faremo una analisi specifica e vedremo se e come migliorare il servizio per il futuro”.

L’itinerario

Il servizio offerto prevede che la navetta percorra un itinerario ad anello che sia sviluppa da via Amendola (start da fermata FQ326) – Via Leopardi – Via Massetana (inversione al rondò di via Sanzio) – Via Massetana – Via Roma – Via Bicocchi- Via Manzoni – Via Matteotti – Via D. Alighieri – Via Fratti – Via Zara – Lungomare Carducci – Via Bicocchi – Via Roma – Via Massetana (inversione al rondò di via Sanzio) – Via Massetana – Via Leopardi – Via Amendola (fine alla fermata FQ320).

Follonica Amendola 167 FQ326

Follonica Amendola FS FQ423

Follonica Amendola centro commerciale FQ482

Follonica Leopardi centro commerciale FQ380

Follonica Massetana pppodromo FQ328

Follonica Dante da allestire

Follonica Zara pinacoteca FQ315

Follonica Carducci lungomare FQ319

Follonica cancellone ex Ilva FQ308

Follonica Massetana ippodromo FQ327

Follonica Massetana ippodromo FQ328

Follonica Leopardi centro commerciale FQ379

Follonica Amendola centro commerciale FQ481

Follonica Amendola 167 FQ320

Per informazioni e dettagli sugli orari del servizio Nautibus è possibile visitare il sito web di Autolinee Toscane.