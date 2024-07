Follonica (Grosseto). «Follonica perde un punto di riferimento e una persona di grande spessore», così Alessandro Ricci, presidente Confesercenti Follonica commenta con grande dolore la morte di Silvio Passini, vulcanico imprenditore follonichese.

«Siamo cresciuti insieme. Ci sentivamo fratelli – prosegue Ricci –, abbiamo condiviso tanto, anche i momenti più difficili, e lui è sempre stato una persona di grande sensibilità e generosità. Follonica perde un pezzo importante non solo come imprenditore, ma tutto il mondo produttivo, la nostra città sarà più povera. Lui era uno che sapeva leggere i giovani, sapeva ascoltarli».

Passini non si è mai risparmiato, il lavoro per lui era importantissimo e lo assorbiva totalmente, fisicamente e mentalmente. In passato, era stato anche presidente di Confesercenti Follonica.

«Mancherà un punto di riferimento per gli imprenditori, i commercianti, le partite Iva e più in generale il settore produttivo della città del Golfo – prosegue Ricci –, lascia un vuoto enorme nella nostra città».

Alla famiglia di Silvio Passini le condoglianze della Confesercenti.

Il cordoglio dell’onorevole Marco Simiani

“L’improvvisa scomparsa di Silvio Passini ci lascia sgomenti. Perdiamo un caro amico e un imprenditore attento e lungimirante che ha saputo rilanciare e innovare il settore ricreativo del nostro territorio. Grazie a lui, le serate della Maremma hanno acquisito rilevanza nel panorama nazionale e internazionale, e Follonica è diventata un polo turistico attrattivo per migliaia di giovani. Oggi ci lascia una persona speciale, animatore del tempo libero e soprattutto della spensieratezza. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd.