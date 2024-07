Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: il Comune organizza una serie di iniziative

Follonica (Grosseto). Il 25 luglio è la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: si tratta di un’iniziativa dell’Oms che segue la Risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu dedicano la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, a Follonica viene organizzato un evento in prossimità dello stabilimento balneare Tangram, “Bandiera Blu: al mare in sicurezza“, frutto di una collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Consorzio balneari Follonica, la Capitaneria di Porto dell’Ufficio locale marittimo di Follonica, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, il Circolo nautico Cala Violina, la Società nazionale di salvamento della sezione di Follonica, la Croce Rossa del comitato di Follonica.

Si tratta di un evento ricco di sollecitazioni e stimoli per tutti, con dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, adatto anche ai più piccoli.

Il programma

Ecco il programma, che sarà preceduto dal saluto dell’amministrazione comunale:

ore 10, esercitazione di salvamento di uomo a mare, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, ufficio locale marittimo di Follonica, i Vigili del Fuoco, distaccamento di Follonica, il Circolo nautico Cala Violina, la Società nazionale di salvamento, sezione di Follonica, la Croce Rossa, comitato di Follonica;

ore 11, presentazione del programma Bandiera Blu e del Piano collettivo di salvamento;

ore 11.30, presentazione del progetto “Papà ti salvo io”, curato dalla Società d nazionale di salvamento, sezione di Follonica.

“Ogni anno ci sono incidenti legati alle attività di balneazione – afferma l’assessore a turismo, politiche del mare e Demanio, Stefano Boscaglia – e anche in qualità di città sulla quale sventola il vessillo della Bandiera Blu da tanti anni, è nostro dovere sensibilizzare tutti, cittadini e turisti, sui rischi e sulle procedure di salvamento, in mare e sulla spiaggia. Quest’anno, a livello nazionale è stato deciso di concentrare le iniziative nella Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento giovedì 25 luglio e, grazie ai tanti soggetti che operano e cooperano in ambito pubblico, privato ed anche di volontariato, abbiamo organizzato una giornata interessante, ricca di sollecitazioni e testimonianze dirette, per far capire i rischi reali e le conseguenze di comportamenti non idonei. Il tutto grazie ad una stretta collaborazione tra realtà locali che interagiscono in questo ambito sotto svariati punti di vista, considerando prioritario per tutti noi tutelare i frequentatori delle nostre spiagge. Ringrazio tutti per la collaborazione e invito all’attenzione i cittadini e i turisti”.