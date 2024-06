Un pomeriggio all’insegna dello skateboard: prove gratuite in piazza a Mare

Follonica (Grosseto). L’associazione di skateboard Balance è entusiasta di annunciare “un evento straordinario che si terrà il 9 giugno in piazza a Mare, Follonica, a partire dalle ore 16”.

“Sarà un pomeriggio imperdibile, dedicato a tutti gli appassionati di skateboard e a chiunque voglia provare questo sport emozionante gratuitamente – si legge in una nota dell’associazione -. Sarà l’occasione perfetta per i neofiti di avvicinarsi al mondo dello skateboard, con sessioni aperte a tutti gli iscritti all’associazione e a tutte le persone interessate. Che tu sia un principiante curioso o uno skater esperto, ci sarà spazio per divertirsi e imparare insieme. Inoltre, durante l’evento, avremo il piacere di ospitare una competizione di skateboard con la partecipazione di professionisti della provincia di Grosseto. Sarà uno spettacolo unico, dove i migliori skater mostreranno le loro abilità e acrobazie mozzafiato”.

“L’evento è patrocinato dal Comune di Follonica e vede la collaborazione di partner come Skateplaza e Surf Relax. La presenza e il supporto degli skater di Grosseto renderanno questa giornata ancora più speciale – termina il comunicato -. Non perdete questa straordinaria occasione di provare lo skateboard, assistere a una competizione entusiasmante e vivere un pomeriggio di sport e divertimento in compagnia. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa fantastica esperienza”.