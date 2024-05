Verso il rinnovo del contratto dei Carabinieri: assemblea dell’Usic in Maremma

Follonica (Grosseto). Il rinnovo contrattuale per i Carabinieri è nel clou della negoziazione.

“Unione sindacale italiana Carabinieri è protagonista attiva in questa fase del negoziato – si legge in una nota del sindacato -. I Carabinieri sono attenti e consapevoli dell’importanza di essere aggiornati sui propri diritti, oltre che dell’essenza che permea il proprio servizio, ovvero il dovere”.

A Follonica si riuniranno in assemblea i Carabinieri con Usic, sia iscritti che non, per conoscere, confrontare, proporre.

Il segretario generale nazionale Antonio Tarallo fornirà notizie sul punto della situazione e sui lavori che si stanno tenendo a Roma sia presso la Funzione Pubblica che nelle aule adibite alle discussioni di competenza.

Il segretario generale regionale Espedito Longobardi offrirà il proprio contributo e modererà l’incontro per permettere ad ogni voce presente di essere udita ed espressa.

Saranno poi presenti, quale segretario generale regionale aggiunto, Gabriele Salusti, e, quale segretario della sezione di Grosseto, Luigi Martone, che arricchiranno con i loro interventi l’incontro grazie alla raccolta delle esperienze sul territorio e il rapporto con i tanti iscritti e le varie difficoltà che accomunano più persone.

Infine è attesa, con la promessa che farà il possibile per essere presente dopo alcuni impegni d’istituto, Monica Giorgi, quale segretario nazionale di Usic, le cui competenze sono note tra gli iscritti e non, grazie alle numerose “pillole” informative e multidisciplinari diffuse in ambito social.

L’appuntamento è per giovedì 9 maggio, dalle 16 alle 18, al Comando Compagnia Carabinieri di Follonica, in via Pietro Nenni 3.