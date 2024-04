“Le parole necessarie. Comunicare la mobilità e la sicurezza”: convegno della Fiab

Follonica (Grosseto). All’interno dell’assemblea generale delle associazioni aderenti a Fiab, che si terrà a Follonica tra il 19 e il 21 aprile, sabato 20 aprile, alle 10.00, al Teatro Fonderia Leopolda, si terrà il convegno “Le parole necessarie. Comunicare la mobilità e la sicurezza”.

Al termine, la cerimonia di consegna delle bandiere “Comuni Ciclabili 2023″ ai Comuni del territorio.

Follonica è il primo comune toscano ad entrare nel network “Comuni Ciclabili” Fiab dalla prima edizione e tra i primi a far parte di Ciab, nel 2022.

Il miglioramento della mobilità ciclistica è funzionale ad una migliore qualità della vita dei cittadini e dei turisti e Follonica rappresenta un nodo cicloturistico di primaria importanza anche per la Ciclovia Tirrenica, tanto che inizia proprio da qui uno dei tronchi prioritari individuati dalla Regione Toscana e finanziati con le risorse economiche del Pnrr, con la Provincia di Grosseto quale ente attuatore.

Il programma

Il programma di sabato 20 aprile comprende un convegno, che si svolge la mattina, aperto a chiunque sia interessato, al Teatro Fonderia Leopolda, in via Roma, nel comprensorio ex Ilva:

ore 10.00 – Convegno pubblico: “Le parole necessarie. Comunicare la mobilità e la sicurezza”. Apertura dei lavori a cura di Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto; “La comunicazione degli scontri stradali nelle testate giornalistiche”, intervento di Gianni Lombardi, autore del blog “Benzina Zero”; “Le parole giuste. Ecolinguistica, mobilità e giustizia sociale”, intervento di Maria Cristina Caimotto, docente del Dipartimento di culture, politica e società dell’Università di Torino; “Sicuramente. Dieci punti per vivere insieme la strada”, intervento di Luca Valdiserri, giornalista;

dibattito;

conclusioni a cura di Alessandro Tursi, presidente della Federazione italiana ambiente e bicicletta.

Modererà il dibattito Elisa Gallo, consigliera nazionale della Fiab.

A seguire, premio Fiab Italia 2024 e cerimonia di consegna delle bandiere “Comuni Ciclabili 2023” ai Comuni del territorio.