L’aula studio della Fonderia 1 intitolata a Simone Turini

Follonica (Grosseto). Lunedì 22 aprile alle 18, alla Fonderia 1, si terrà l’intitolazione dell’aula studio a Simone Turini, imprenditore follonichese recentemente scomparso.

L’aula studio all’interno della Fonderia 1, nell’area ex Ilva, verrà intitolata a Simone Turini, imprenditore follonichese recentemente e prematuramente scomparso, che ha dato lustro a Follonica e al tessuto imprenditoriale locale in qualità di manager della Elettromar Spa.

Simone Turini, nato a Niccioleta nel 1961, era figlio di Giuseppe Turini, consigliere comunale di Follonica dal 1965 al 1990 e senatore della Repubblica dal 1992 al 2001, da sempre in politica, dove ha coperto ruoli significativi come consigliere comunale nel 1999 e nuovamente nel 2004, fino a candidarsi come sindaco alle elezioni del 2009; ha coperto svariati incarichi legati all’imprenditoria: è stato componente della giunta Assistal di Confindustria, presidente del gruppo “Piccola e media impresa” di Confindustria Grosseto, componente del Comitato tecnico progetto speciale Ricerca e Innovazione di Confindustria, componente del Comitato nazionale piccola ondustria.

Simone Turini ha presieduto l’azienda follonichese Elettromar con la quale ha saputo raggiungere dimensioni e mercati internazionali, con oltre trecento dipendenti dislocati in diverse sedi in Italia, ed anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.