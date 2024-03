Bullismo e cyberbullismo: se ne parla in un incontro nella sala del Consiglio comunale

Follonica (Grosseto). Continuano gli incontri in provincia di Grosseto per il progetto “Bullismo e cyberbullismo. Individuare, comprendere, affrontare“, coordinato dal Coeso Società della Salute a partire dal progetto della Regione Toscana, che vede la collaborazione dell’Azienda Usl Toscana sud est, dell’Arma dei Carabinieri, della Questura di Grosseto e di Ministero dell’Istruzione, Provincia di Grosseto, Polo Bianciardi, Fondazione Polo universitario grossetano e Clorofilla Film Festival, e il supporto dei Comuni di Grosseto, Follonica, Santa Fiora e Orbetello.

L’incontro

L’appuntamento è per mercoledì 3 aprile, alle 15.30, nella sala consiliare del Comune di Follonica, quando, dopo i saluti del sindaco Andrea Benini, si inizierà a parlare del progetto “Bullout”, con l’intervento di Barbara Rosini, dirigente del Polo Bianciardi. Si passerà poi a una riflessione da parte di due studenti della consulta studentesca e alla spiegazione del progetto, da parte di Barbara Bugelli, pedagogista del Coeso Società della Salute e referente del progetto regionale. Alle 16.45 Margherita Procopio, vice dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Grosseto, e Matteo Orefice, del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, spiegheranno come prevenire e affrontare il bullismo. Alle 17.10 ci sarà la proiezione del cortometraggio “Ti accorgi di me?”, diretto da Giuseppe Ferlito, mentre subito dopo Gian Paolo Sammarco, psicologo dell’Ufsmia della Asl Toscana sud est, parlerà della realtà del bullismo nei servizi sanitari, per poi lasciare spazio alla tavola rotonda.

Gli incontri in giro per la provincia continueranno mercoledì 10 aprile, a Santa Fiora e, infine, mercoledì 17 aprile a Grosseto.

Per eventuali aggiornamenti sugli eventi è possibile consultare il sito www.coesoareagr.it, mentre per segnalare casi di bullismo, chiedere informazioni e supporto si può scrivere all’indirizzo: nobullismo@coesoareagr.it