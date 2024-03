“Svuota cantine”: torna il mercatino per scambiare o vendere gli oggetti usati

Follonica (Grosseto). Il prossimo 21 aprile torna al Parco centrale di Follonica lo “Svuota cantine“, il mercatino organizzato dal Comune con il supporto della Pro Loco per scambiare o vendere gli oggetti usati delle cittadine e dei cittadini.

Il mercato è in programma per la terza domenica di aprile, dalle 9 alle 19, al Parco centrale. Potranno essere venduti gli oggetti che non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria, né di terze persone.

«Visto il successo e l’apprezzamento delle precedenti edizioni – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –, abbiamo deciso di calendarizzare lo ‘Svuota cantine’, riproponendo l’evento. Si tratta di un mercatino pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale. In questo modo contribuiamo alla riduzione dei rifiuti e stimoliamo un’economia circolare».

Requisiti di partecipazione

Possono aderire alla manifestazione “Svuota cantine” i seguenti soggetti purché non risultino iscritti, ad alcun titolo, nel Registro Imprese: i residenti nel Comune di Follonica, i non residenti nel Comune di Follonica, ma proprietari di immobili situati nel Comune di Follonica, e i residenti nei Comuni di Scarlino, Gavorrano, Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. Possono inoltre partecipare all’evento le associazioni onlus o no profit con sede nel Comune di Follonica.

Chi partecipa potrà scambiare o cedere su compenso i propri oggetti usati di modico valore provenienti dalle proprie abitazioni. Gli oggetti non devono in alcun modo provenire da un’attività artigianale o commerciale, nè propria, nè di terze persone. Tutte le norme di partecipazione possono essere consultate nel modulo scaricabile dal sito web del Comune di Follonica, nella sezione “Ambiente”.

Come fare domanda

La domanda di iscrizione si trova sul sito web dell’Ente www.comune.follonica.it, nella sezione “Ambiente”. Il modula va salvato e spedito tramite posta elettronica all’indirizzo svuotacantine@comune.follonica.gr.it insieme alla foto/scansione di un documento di identità. Per chiarimenti si può contattare il numero 0566.59161. Le adesioni devono essere inviate esclusivamente per modalità telematica.

Qui il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysfw9P8x9RCTOoGy-l6Pm7ZxaRMANOP4fAjqr-Z5PG9le5A/viewform?usp=sf_link

In caso di pioggia il mercato verrà organizzato la prima domenica utile.