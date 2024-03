Jacopo D’Ambra si diploma in pianoforte al Conservatorio: il musicista maremmano ha solo 19 anni

Follonica (Grosseto). Nei giorni scorsi, Jacopo D’Ambra ha conseguito il diploma accademico di 1° livello in pianoforte al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, sotto la guida del maestro Fabrizio Lanzoni, con un concerto dal titolo “Viaggio nell’impressionismo di F. Liszt e C. Debussy”, ottenendo la votazione di 110/110.

Il programma, tecnicamente impegnativo, ha condotto gli ascoltatori in un percorso musicale molto affascinante in cui le caratteristiche sonore utilizzate hanno reso perfettamente l’ambientazione tipica della corrente artistica impressionistica.

Jacopo inizia a studiare pianoforte all’età di 5 anni con Andrea Vanni alla scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica, ad 8 anni intraprende il percorso classico con Sabrina Gabellieri che, viste le doti artistiche, lo prepara per numerosi concorsi nazionali e internazionali, dove ottiene ottimi risultati tra i quali si ricordano, nel 2019, il primo premio assoluto al prestigioso concorso pianistico nazionale “J. S. Bach” – Città di Sestri Levante e il primo premio al XXVIII concorso Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”. Contemporaneamente, sempre alla scuola comunale di musica di Follonica, frequenta anche il corso di tecnica dell’improvvisazione tenuto da Stefano Cocco Cantini.

Nel settembre 2020, viene ammesso con riserva (perché non ancora in possesso del diploma di maturità) a frequentare il triennio accademico di I livello all’Istituto Boccherini di Lucca, nella classe di pianoforte della professoressa M. Gloria Belli, dove prosegue con successo il percorso formativo, ottenendo due prestigiose borse di studio: la borsa di studio “Alice Benvenuti” dell’Istituto superiore di studi musicali “Boccherini” di Lucca e la borsa di studio “Innamorarsi della musica” del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca.

Contemporaneamente, si esibisce anche in concerti per importanti associazioni, come l’associazione musicale “Recondite Armonie” di Grosseto, l’associazione Lucca Classica Music Festival e gli “Amici della musica” di Massa Marittima e partecipa alla rassegna “Concerti d’Autunno” a Sestri Levante.

L’anno scorso, dopo aver conseguito la maturità, si trasferisce al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze ,dove completa il percorso accademico triennale e contemporaneamente frequenta il primo anno della Laurea magistrale in pianoforte.