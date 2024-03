La Tirreno-Adriatico arriva in Maremma: tutte le informazioni su divieti, modifiche al traffico e alle linee dei bus

Follonica (Grosseto). Domani, 5 marzo, la corsa dei due mari toccherà Follonica nel suo viaggio di 1.115 chilometri per la seconda tappa, Camaiore-Follonica, di 198 chilometri. La competizione ha preso il via oggi, lunedì 4 marzo, con la cronometro individuale di dieci chilometri di Lido di Camaiore, e si concluderà domenica 10 marzo a San Benedetto del Tronto.

Da qualche anno, ormai, la Tirreno-Adriatico, arrivata alla sua 59esima edizione, può vantare una delle liste di partenti più prestigiose e qualitative del calendario internazionale. Per tantissimi corridori rappresenta il primo obiettivo dell’anno, quello in cui cominciare a raccogliere i frutti del lavoro fatto in inverno e lanciarsi verso una grande stagione.

Con la competizione Follonica arriverà in tv (RaiSport ed Eurosport): durante le dirette verranno mostrate delle clip in cui verrà raccontata la storia della città e gli aneddoti a lei collegati. Le riprese permetteranno di far conoscere la città anche attraverso la telecronaca.

«La Tirreno-Adriatico è un evento che porta grande fermento in un momento di bassa stagione per Follonica – commenta il sindaco Andrea Benini –. Vorremmo che questa competizione diventasse un appuntamento fisso. La preparazione è lunga, ma il risultato finale, lo abbiamo visto anche lo scorso anno, è incredibile e porta grande visibilità alla nostra città. Ringrazio tutti i volontari, tantissimi, che ogni volta si mettono a disposizione e permettono di realizzare questo evento al meglio».

Il percorso

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico arriverà a Follonica domani, 5 marzo, da Camaiore. L’arrivo sarà posizionato su via Romagna. La carovana arriverà in città alle 14.50 e la corsa terminerà alle 16. Orientativamente, a partire dalle 14.15 e fino alle 16.30, le strade interessate dal passaggio della competizione verranno chiuse al traffico. Già da oggi in alcune vie cittadine sono stati posizionati i divieti di sosta.

La carovana arriverà a Follonica passando dalla Sarzanese Valdera verso Rondelli, svoltando sull’Aurelia vecchia ed entrando poi nella Provinciale 106, verso Cannavota. La corsa proseguirà poi per via Cassarello, via Romagna, via della Pace, viale Europa e via Roma, per svoltare su via Golino. Dopo aver attraversato la piazza della stazione, la corsa proseguirà su via Don Bigi e via Isola di Caprera, svoltando su via isola d’Ischia e proseguendo su viale Italia fino a via Eolie, dove i ciclisti torneranno sull’Aurelia vecchia per rientrare poi, di nuovo, sulla Provinciale 106. Per il secondo giro, invece, la corsa terminerà in via Romagna.

Il quartiere tappa sarà posizionato all’interno della Fonderia Uno, per questo motivo sarà interdetto l’accesso al parcheggio dell’Ilva di fronte al Teatro Fonderia Leopolda. Libero accesso invece al secondo parcheggio, laterale alla Fonderia.

Cosa cambia per le scuole

L’amministrazione comunale, per organizzare al meglio il passaggio, ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata di tutte le scuole cittadine alle 12.45. Un caso specifico è rappresentato dalla scuola “Don Milani”: per non creare disagi alle famiglie che devono venire a riprendere le bambine e i bambini che frequentano la scuola, l’Amministrazione ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata alle 12. Non si potrà passare da via Balducci, ma le famiglie potranno raggiungere la scuola passando dal consueto accesso di via Varsavia, oppure passando da via della Pace, via Cassarello e accedendo poi al parcheggio della chiesa di san Pietro e Paolo, in via Madre Teresa di Calcutta. Da lì sarà possibile raggiungere la scuola attraverso un breve tratto a piedi.

Accesso alla posta di via Golino

Per permettere alla posta di via Golino di svolgere regolarmente il proprio servizio, l’Amministrazione comunale ha firmato una convenzione con Ferrovie dello Stato, aprendo esclusivamente per il 5 marzo il parcheggio di fronte alla posta, di proprietà di Ferrovie. Durante tutto l’arco della giornata non sarà possibile parcheggiare in via Golino, ma si potrà mettere l’auto nello spiazzo di fronte alla posta, limitando in questo modo i disagi. Ovviamente, neL momento del passaggio della carovana la strada resterà chiusa al traffico e non sarà possibile accedere al parcheggio.

Le modifiche alle linee degli autobus

Autolinee Toscane informa che, martedì 5 marzo, per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, dalle ore 5.00 alle ore 21.00 vi saranno modifiche nel servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Grosseto.

Più nel dettaglio:

a Follonica, tutte le corse in transito su via Cassarello e via Romagna con da/per il Puntone, giunte al rondò del Cassarello procedono per viale Europa e viceversa. Inoltre, tutte le corse da/per il Casone, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, procedono per via della Pace, viale Europa e viceversa.

Linee extraurbane

Linea 37F Massa-Follonica: sono soppresse le corse dalle 14 alle 15,30.

Linea 37F Follonica-Massa: sono soppresse le corse dalle 13.30 alle 17.30.

Linea 31F Gavorrano-Follonica e viceversa – 33F Ribolla-Follonica – 51F Siena-Follonica e viceversa: le corse limitano a rondò del Cassarello e partono dalla colonia marina, previa riapertura delle strade.

Liena 44R Follonica-Ribolla-Tatti: la corsa delle ore 16.40 parte da Follonica Amendola e raggiunge il Casone via bivio Bicocchi-ex Aurelia-Casone.

Linea 49D Piombino-Follonica-Grosseto: la corsa delle ore 14.20, giunta allo svincolo di Follonica Nord, procede per Aurelia 4 corsie- svincolo Scarlino-Scarlino Scalo via Lelli, dove effettua coincidenze e prosegue per SP Scarlino-SP Puntone– Puntone poi normale itinerario.

Linea 49M Piombino-Follonica-Massa Marittima: la corsa delle ore 14.59 parte da Scarlino Scalo, in via Lelli, e procede per SP Vado all’Arancio poi normale itinerario. La corsa delle ore 15.50 raggiunge Follonica via bivio Bicocchi-Via Amendola. La corsa delle ore 16.35 effettua la partenza da Follonica Amendola

Linea 29F Follonica-Punta Ala: viene soppressa la corsa delle ore 16.30.

Liena 30F Follonica-Scarlino e viceversa: sono soppresse le corse delle ore 13.40, 14.10, 14.36, 15.10, la corsa delle 14.05 attende coincidenza da Piombino a Scarlino Scalo, in via Lelli, e all’apertura delle strade procede per ex Aurelia bivio Bicocchi-Follonica Amendola dove limita la corsa. La corsa delle ore 16.55 raggiunge Follonica Amendola da bivio del Casone, ex Aurelia, bivio Bicocchi.

LINEA O12: soppressa la corsa delle ore 14.40

Per ogni ulteriore informazione, Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.