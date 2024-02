Il Trophy Tour fa tappa in Maremma: la Coppa Davis vinta dall’Italia in mostra al museo

Follonica (Grosseto). Il Trophy Tour della Coppa Davis in Toscana fa tappa a Follonica: l’insalatiera vinta per la seconda volta dall’Italia a Malaga attraverserà tutta l’Italia e si fermerà nella città del Golfo dal 25 al 27 marzo.

Il trofeo potrà essere visitato gratuitamente nella sala Fantasmi del museo Magma in orario di apertura, dalle 15.30 alle 19. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal Tennis Club Follonica per permettere a tutti gli appassionati di ammirare dal vivo la coppa, alimentando l’entusiasmo e la passione intorno allo storico risultato ottenuto da Sinner e compagni.

«Nel mondo dello sport non credo esista un trofeo più iconico della Coppa Davis – commenta il sindaco Andrea Benini –. Siamo veramente contenti di ospitare per alcuni giorni il trofeo sollevato da Jannik Sinner e vinto dall’Italia dopo 47 anni. Ringraziamo il Tennis Club di Follonica e il presidente Roberto Gitto per aver voluto questo evento. E ringraziamo anche il circolo follonichese, in passato presieduto da Daniele Baldi, che ha consentito nel 2002 di ospitare la coppa Davis al Palagolfo. Per il 25 marzo la sala dei Fantasmi del museo Magma verrà allestita ad hoc per ospitare la coppa e per l’occasione verranno anche proiettati alcuni filmati legati alla storia dell’insalatiera».

Il prestigioso trofeo, che ha già toccato la Puglia con Bari e Taranto, sbarcherà in Toscana facendo scalo a Firenze per arrivare a Livorno il 20 marzo e raggiungere poi Follonica.

La Coppa Davis

La Coppa Davis (nella foto in baso) nasce nel 1899. Inizialmente il torneo si chiamava International Lawn Tennis Challenge, ma dal 1945 porta il nome di Dwight Filley Davis, primo vincitore nel 1900 con la selezione statunitense. La coppa è in argento e alla sua base riporta le nazioni vincitrici. Un trofeo alto in origine 45 centimetri, che oggi poggia su tre piedistalli. Rispetto alla versione originaria del 1900, le dimensioni del trofeo della Coppa Davis sono più che raddoppiate. Oggi è alta 110 centimetri, contando anche i piedistalli, ed ha un diametro di 107 centimetri nel suo punto più largo. Complessivamente pesa 105 chili.