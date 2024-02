I parchi acquatici Acqua Village cercano personale: i requisiti richiesti

Follonica (Grosseto). È tempo di prepararsi alla stagione estiva 2024 e i parchi acquatici Acqua Village di Cecina e Follonica sono alla ricerca del nuovo staff. Sono aperte ufficialmente le candidature per lavorare nelle due strutture toscane: per partecipare alle selezioni basta collegarsi al sito www.acquavillage.it, cliccare nella sezione “Lavora con noi” e compilare il modulo.

Dopo l’invio della richiesta occorre attendere qualche secondo la conferma di ricezione: sarà poi la direzione dei parchi acquatici a contattare i candidati per un successivo colloquio.

Per i due parchi acquatici i posti a disposizione sono circa 150: la posizioni aperte sono per addetti alla ristorazione e ai bar, personale per la reception, la segreteria, le casse, il bazar e l’accoglienza all’ingresso dei parchi e per assistenti bagnanti e di stabilimento. L’azienda cerca anche addetti alle pulizie.

Per partecipare alle selezioni servono alcuni requisiti fondamentali: intraprendenza, capacità di fare squadra e disponibilità a lavorare tutta la stagione estiva – a rotazione nei giorni festivi – sulla base delle norme contrattuali. Un altro aspetto riguarda la residenza o la possibilità di alloggio nelle zone di Grosseto e Livorno e serve avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. I contratti sono a tempo determinato (part-time e a tempo pieno) in funzione della disponibilità.

Non verranno presi in considerazione i curricula inviati per email o presentati agli uffici dei parchi.