Palazzetto Armeni: la via che costeggia la struttura intitolata ai Campioni d’Europa 2006

Follonica (Grosseto). Era il 2006 quando Follonica conquistava la Champions League a Torres Novas: prima, e fino a questo momento unica, squadra nella storia dell’hockey italiano a raggiungere il titolo di campione d’Europa. Oggi, per ricordare quell’incredibile impresa, l’amministrazione comunale di Follonica a quei “Campioni d’Europa” ha voluto intitolare la via che costeggia il palazzetto Armeni. L’intitolazione e l’inaugurazione della targa si svolgerà domani pomeriggio, giovedì 1° febbraio, alle 16, alla presenza del Follonica Hockey 1952.

Nei giorni scorsi la curva della pista Armeni, dove abitualmente fanno il tifo gli Ultras Eagles, è stata intitolata al direttore sportivo Simone Pantani, scomparso tre settimane fa dopo una lunga malattia. La cerimonia si è svolta in occasione della partita di campionato del 27 gennaio, nel derby contro il Grosseto.

«Quello di Simone per il Follonica Hockey è stato appunto amore vero – commenta il sindaco Andrea Benini – e il suo lavoro all’interno della società è stato importantissimo per la squadra che ha vinto tutto, in Italia e in Europa. Per questo avremmo tanto voluto che fosse presente all’intitolazione di domani. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo, Simone ci ha lasciato prima. Lo ricorderemo domani, quando dedicheremo alla sua squadra la via del palazzetto Armeni».