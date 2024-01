Il gruppo Facebook “Sei Follonichese se……..” compie 10 anni: festa all’insegna della solidarietà

Follonica (Grosseto). Era il 23 gennaio del 2014 quando Elena Bilanciardi aprì, per gioco, il gruppo Facebook “Sei Follonichese se……..”.

“Non ricordo come mi è venuta l’idea, ricordo solo che quella sera feci questa cosa così per curiosità, per avere tutti in uno stesso gruppo e condividere i ricordi dei personaggi di Follonica – ricorda Elena parlando con Francesca Manetti, una degli attuali amministratori del gruppo –. E quando mi svegliai la mattina dopo, avevo mille notifiche nel telefono…era fuso!“.

Sin da subito i follonichesi hanno apprezzato lo spirito del gruppo, in quel periodo ne stavano nascendo di simili un po’ in ogni città, paese o borgo. Con entusiasmo ognuno ha recuperato dalla memoria eventi, personaggi, aneddoti, feste che hanno segnato la storia della città, ma anche fotografie e ritagli di giornale, fanzine locali e qualche video; insomma, un omaggio globale alla memoria cittadina.

Ma “Sei Follonichese se……..” fu anche un nuovo luogo di incontro, dove Elena per prima ricorda di aver ritrovato vecchie amicizie perdute con il tempo e conosciuto nuovi amici che in questi anni si sono consolidate.

La crescita del gruppo è stata vertiginosa sin da subito, con il tempo si è stabilizzata e diventata costante fino ad arrivare agli oltre 17mila iscritti attuali.

Il regolamento attualmente in vigore è ancora quello definito al momento dell’apertura, poche e semplici regole: rispetto ed educazione, niente politica e pubblicità.

“Sei Follonichese Se ……..” (il gruppo ufficiale, quello con le maiuscole e otto puntini) non è solo una piazza di ritrovo degli abitanti della cittadina costiera, ma anche di follonichesi emigrati in altre città o Paesi e dei tanti turisti affezionati, i quali prolungano virtualmente la loro presenza a Follonica grazie al web, circostanza che riconosce anche la fondatrice: “Anche se non sono più amministratrice da molto tempo, seguo sempre il gruppo che, grazie agli amministratori. ha continuato a crescere e si è evoluto. Non è più solo un gruppo per i ricordi di Follonica, diciamo che è cresciuto; ora è più maturo! È diventato un gruppo a tutto tondo”.

Con impegno costante gli amministratori attuali, Edoardo Giabbani, Francesca Manetti e Mauro Rosini, subentrati alla fondatrice, moderano e gestiscono il gruppo.

Ultima novità e sinonimo di crescita è stata l’apertura del profilo Instagram @seifollonochesese (scritto tutto attaccato e minuscolo), dove vengono ri-postate le migliori e più rappresentative fotografie pubblicate direttamente sulla pagina Facebook. Un modo, questo, per dare il giusto riconoscimento agli utenti che, grazie al loro contributo, rendono ogni giorno la pagina più interessante e viva.

Negli anni sono stati organizzati eventi importanti, come la mostra fotografica “100 scatti su Follonica” del 2016, che portò alla raccolta di mille euro, donate all’associazione Olympia De Gouges che gestisce il Punto di ascolto antiviolenza di Follonica; la creazione delle magliette ufficiali del gruppo, la cui vendita fu fatta con il fine di una donazione all’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, altri eventi minori che hanno permesso agli iscritti del gruppo di incontrarsi e conoscersi, come sarà per l’occasione del festeggiamento di questo decimo anniversario.

Nonostante la nascita di pagine clone, con nome uguale o simile, sia su Facebook che su Instagram, quello che andrà a festeggiare il decennale è il primo nato e che nel tempo ha continuato a crescere per qualità di contenuti, utilità e iscrizioni.

Sabato 3 e domenica 4 febbraio “Sei Follonichese se…….” festeggerà il suo compleanno.

Grazie allo spazio concesso dal Motoclub Follonica, organizzatore e promotore del “Motoracing days”, manifestazione benefica organizzata negli spazi dell’ex Casello idraulico in via Roma e nel giardino con ingresso da via Colombo, il gruppo Facebook sarà presente, con orgoglio, al fianco di importantissime associazioni: Agbalt (Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore), Avis (Associazione volontari italiani sangue) e Admo (Associazione donatori midollo osseo).

Sabato 3 febbraio, alle 17, sarà inaugurata ufficialmente la manifestazione, durante la quale saranno esposte bellissime moto da competizione, contemporaneamente inizierà il festeggiamento del compleanno di “Sei Follonichese se…….”. Tutti gli amici del gruppo sono invitati a partecipare.