Giorno della Memoria: scoperta la targa alla memoria degli internati militari follonichesi

Follonica (Grosseto). In occasione del Giorno della Memoria, Follonica aggiunge nuovi nomi all’elenco degli internati militari italiani (Imi), ovvero quei militari deportati nei campi tedeschi per aver rifiutato l’arruolamento nell’esercito della Repubblica sociale Italiana.

Ieri pomeriggio, sabato 27 gennaio, il sindaco Andrea Benini, insieme alla direttrice dell’istituto storico della Resistenza, Ilaria Cansella, e al presidente della sezione locale dell’Anpi, Claudio Bellucci, ha inaugurato la targa apposta all’ingresso del Comune. Ai 29 nomi resi noti lo scorso anno se ne sono aggiunti altri 6.

La targa è infatti stata apposta lo scorso anno sulla facciata del palazzo comunale, ma le ricerche svolte dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea non si sono fermate, tanto che sono stati individuati altri sei nuovi nomi che compongono l’elenco degli Imi follonichesi.

All’inaugurazione hanno partecipato le famiglie degli internati militari italiani che sono state contattate.

La scelta degli Imi è stata un atto di vera e propria Resistenza al fascismo e per questo motivo l’amministrazione comunale di Follonica da tempo ha incaricato l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea di svolgere una ricerca sulla vicenda, con il sostegno e la collaborazione della Sezione Anpi di Follonica.

Sono circa 600mila i prigionieri militari italiani che furono deportati, internati e, spesso, assassinati. Tutto è iniziato nel 2021, quando il Consiglio comunale ha espresso con una mozione la volontà di far realizzare una ricerca storica volta a individuare i nomi di tutti i follonichesi deportati nei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

“Il fatto che questa targa dedicata agli Internati militari italiani sia stata apposta all’ingresso del nostro palazzo comunale è molto importante – ha detto il sindaco Andrea Benini -. Simbolicamente ci dice qual è l’unica porta d’ingresso per accedere ad un’istituzione repubblicana democratica, ovvero la dichiarazione di antifascismo. Quella è l’unica via. I 35 nomi che si leggono su questa targa raccontano storie di persone che hanno detto no al fascismo, no al regime, no all’affiliazione alla Repubblica sociale italiana, persone che hanno deciso di mettere a rischio la propria vita. Siamo felici di leggere ogni giorni quei nomi che ci ricordano da dove veniamo”.

Questi i nuovi nomi degli Imi follonichesi: Max Bagnoli (Mazzino), Giovanni Crecchi, Flaminio Guerra, Cesare Nativi, Ausilio Potenti, Idro Villani.