Il partigiano Gennaro Barboni compie un secolo di vita: grande festa alla Fonderia Uno

Follonica (Grosseto). Non capita a tutti di poter spegnere cento candeline e, se il festeggiato è un partigiano combattente, allora la festa è ancora più grande e aperta a tutta la città.

Sabato 20 gennaio, alla Fonderia Uno di Follonica, alle 16.30 Gennaro Barboni spegnerà cento candeline: la festa è stata organizzata dalla sezione dell’Anpi “Virio Ranieri” di Follonica, con il sostegno del Comune di Follonica e dell’Anpi provinciale. E, per l’occasione, verrà anche celebrato l’ottantesimo anniversario della liberazione della città di Follonica dal regime nazifascista.

Gennaro Barboni

Barboni è nato a Matelica, nelle Marche, il 16 gennaio 1924 e, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si è arruolato nelle formazioni partigiane della zona, entrando a far parte del primo Battaglione Mario, comandato dal triestino Mario Depangher. Nel dopoguerra si è dedicato alla politica come presidente della sezione del Partito comunista italiano nella sua città natale, divenendo poi deputato nel 1975, subentrando all’uscente Renato Bastianelli. Follonica diviene poi la sua città, dove per diversi anni ha diretto la sezione dell’Anpi.

L’evento intende dare il giusto riconoscimento ad un partigiano combattente, che ha contribuito alla liberazione dal nazifascismo.

Il programma

L’invito a partecipare ai festeggiamenti alla Fonderia Uno è esteso a tutta la città. La scaletta del pomeriggio prevede interventi di Claudio Bellucci, presidente della sezione dell’Anpi di Follonica, del sindaco Andrea Benini, dell’assessore alla memoria della Regione Toscana Alessandra Nardini, di Luciano Gianluca Calì, presidente provinciale dell’Anpi di Grosseto, e di Michele Petraroia, dirigente dell’Anpi nazionale. Ovviamente non mancherà l’intervento di Gennaro Barboni. La festa si concluderà con la musica dei Sonatori della Boscaglia e con un buffet.

Consigliata la prenotazione al numero 368.7771719.