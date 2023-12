Verso il Carnevale 2024: passaggio della fascia tra reginette di Pratoranieri

Follonica (Grosseto). “In occasione della tradizionale cena degli auguri natalizi del rione Pratoranieri, è avvenuto il passaggio della fascia tra la nostra reginetta uscente Clarissa Clemente, alla quale va il nostro ringraziamento per aver rappresentato i nostri colori sociali con grande orgoglio ed estrema soddisfazione, attestata anche dal secondo posto conseguito; eredità di non poco conto che è stata raccolta dalla nostra nuova reginetta Lucia Todini, nostra rionale, riconoscimento ottenuto grazie ai meriti acquisiti e alla capacità dimostrata sul campo, essendo una maestra di danza con esperienze anche fuori dall’Italia”.

A dichiararlo è Giacomo Manni, presidente del rione follonichese.

“Un passaggio di testimone all’insegna dell’amicizia, considerato che entrambe le reginette sono amiche, provenendo entrambe da Giuncarico. Il nostro auspicio nei confronti di Lucia è quello che possa divertirsi in questa bella avventura – termina Manni -. Come presidente voglio ringraziare tutto lo staff rionale che segue minuziosamente la reginetta ed i rionali tutti, che in questo periodo stanno lavorando alacremente per portare a termine la costruzione del carro”.