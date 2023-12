“Il bello di stare bene”: Insieme in Rosa dona un quadro al punto di primo soccorso

Follonica (Grosseto). Le fatine di Insieme in Rosa hanno donato, ieri mattina, un quadro della pittrice locale Dora Pianezzola al punto di primo soccorso e diagnostica di Follonica dell’Asl Toscana Sud Est. Un momento importante per le volontarie della onlus impegnata nella divulgazione dell’importante messaggio della prevenzione, diagnosi e cura del tumore. L’opera s’intitola “Il bello di stare bene” è un olio su tela, grande cinquanta per settanta.

«Ringrazio Insieme in Rosa per l’opportunità – spiega l’artista –, l’ho dipinto quando ero sotto terapia oncologica in un periodo veramente difficile della mia vita. L’associazione mi ha aiutata a ritrovare la forza di riprendermi e mi ha aiutata a proseguire con i controlli. Approfitto per ricordare l’importanza della prevenzione e mandare un messaggio positivo a quanti si trovano ad affrontare percorsi come il mio».

«Una giornata importante per Follonica, ringrazio l’artista per la donazione fatta alla struttura – dichiara Alessandro Ricciuti, assessore al turismo di Follonica – perché è un quadro che ci ha accompagnato in diverse iniziative. L’attività che la onlus svolge in favore della divulgazione del messaggio della cura e della prevenzione è fondamentale e noi non possiamo che ringraziare per l’impegno e la ricaduta positiva sulla nostra città».

Sulla stessa linea Tania Barbi, direttrice del Coeso società della salute, grata all’associazione per essere vicina alle persone che hanno bisogno di sostegno nei momenti duri della vita: «E’ stata un’emozione assistere a questa donazione – afferma Barbi –, il quadro è un messaggio di serenità e fiducia verso la vita ed è quello che ci vuole nei momenti di malattia».

«Ringraziamo Dora Pianezzola per la vicinanza dimostrata con questo bel gesto – dichiara Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –, certi momenti ci ripagano di gioia. Anche perché dietro ogni iniziativa ci sono tante persone che ci permettono di portare, ad esempio, attività di alto valore come il percorso mindfulness esperenziale integrato che faremo a partire dal 12 gennaio alle 17.30 negli studi medici in via Mazzini, 39A, con la dottoressa Simona Carloni, che spiegherà ogni passo del percorso che è aperto a tutti. Un incontro che vuole dare la possibilità a tutte le donne di imparare a lavorare sulla riduzione dello stress e la regolazione delle emozioni durante il percorso di cura attraverso la Mindfulness su base Pnei. Un percorso aperto a tutte le donne, senza limite di età, in ogni fase del percorso di cura e non. A farlo sarà la dottoressa Simona Carloni, che si occupa di terapia integrata, psicologia clinica, psico-oncologia, metodo Pnei, psico-neuro-endocrino- immunologia, mindfulness teacher e senior protocollo Mbsr, mindfulness-eating teacher, nel centro di senologia dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Partecipare vale davvero la pena».

Saranno una serie di incontri settimanali, ogni venerdì pomeriggio, per 8 settimane, della durata di un ora, in gruppo o individuali.