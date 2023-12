Raccolta fondi per l’Oncologia del Misericordia: il Comitato per la Vita organizza una giornata di eventi

Follonica (Grosseto). Domenica 17 dicembre il Comitato per la Vita Ode di Grosseto e la Proloco Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizzano una giornata di raccolta fondi a favore del reparto oncologico dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Nello specifico, il progetto si prefigge lo scopo di realizzare una raccolta fondi per l’acquisto di un sistema ecografico di elevato livello qualitativo destinato alla Uoc di radiologia interventistica oncologica e muscoloscheletrica dell’ospedale, per l’esecuzione di procedure complesse ecoguidate di alta specializzazione, oltreché per sensibilizzare la popolazione sul tema importante della prevenzione e del supporto psicologico dei pazienti che si trovano ad affrontare la malattia.

Il programma

Alle 9.30 è stata organizzata la passeggiata “La vita è bella” con la guida turistica Mario Matteucci, il ritrovo è previsto di fronte al villaggio di Babbo Natale, nel giardino dell’ex Casello idraulico di Follonica. Le iscrizioni dovranno essere effettuate con prenotazione obbligatoria all’ufficio informazioni turistiche di via Roma 49 (tel. 0566.52012). Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il tipo di donazione da fare acquistando un cappellino oppure una T-shirt, con la stampa “La vita è bella”. La metà del ricavato sarà devoluto in favore delle finalità del progetto.

Alle 17, al ristorante Bellavista Parrini, sul lungomare Italia, si terrà la presentazione del progetto con interventi e interviste degli ospiti (medici ed istituzioni locali). Alle 18 è previsto un aperitivo con intrattenimento musicale “Sara Trio Live” e alle 20 la cena con intrattenimento musicale dei “Divi Tardivi”.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0566.52012, 0566.40293, 389.4236556, 338.7365725, costo 50 euro a persona (di cui 15,00 euro in donazione in favore delle finalità del progetto). A conclusione della serata sfilata di accessori moda.

Sempre a cura del Comitato per Vita è il villaggio di Babbo Natale, che sarà organizzato all’interno del Casello idraulico dall’8 al 24 dicembre. Al mercatino potranno essere acquistati i gadget “La vita è bella”, metà del ricavato sarà devoluto a favore delle finalità del progetto. Gli stessi articoli potranno essere acquistati nel ristorante, durante lo svolgimento della serata.