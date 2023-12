Festa in città: si accendono le luminarie di Natale

Follonica (Grosseto). Domani, sabato 2 dicembre, la città di Follonica accenderà le luminarie di Natale che accompagneranno tutte le festività.

«Nelle scorse settimane gli operai della ditta specializzata che si è aggiudicata l’appalto hanno montato le strutture e domani accendiamo le luci sul Natale follonichese – commenta il sindaco Andrea Benini –. Il centro cittadino e le strade principali di Follonica sono state decorate, in via Roma sono stati allestiti dei giochi di luce molto particolari ed è anche stata realizzata una luminaria personalizzata per la nostra città, dedicata al centenario. La struttura è stata montata in via Roma, vicino alla chiesa di San Leopoldo, un ingresso naturale per chi arriva in centro».

«Come era già successo negli anni passati, ci siamo fatti carico dell’intero importo dell’intervento per non gravare sui commercianti – commenta l’assessore Barbara Catalani – Il budget a disposizione non era alto, ma abbiamo cercato di rendere più bella la città con elementi particolari».

Martedì prossimo, invece, l’amministrazione comunale svelerà tutti gli appuntamenti del calendario delle feste, con attività per i bambini, degustazioni, concerti e spettacoli per tutte e tutti. Non mancheranno, ovviamente, gli appuntamenti di Capodanno. Il calendario comprenderà sia il mese di dicembre che di gennaio.