“Svuota cantine”: ottanta stand partecipano al mercatino

Follonica (Grosseto). Alla sua seconda edizione, lo “Svuota cantine“, il mercatino organizzato in occasione della Settimana europea della riduzione dei rifiuti dal Comune di Follonica con il supporto della Pro Loco Follonica per scambiare o vendere gli oggetti usati delle cittadine e dei cittadini, è stato un successo.

Il mercatino

Tanti i banchetti organizzati dai cittadini e dalle associazioni, dove si trovava di tutto: dai vestiti alle lampade, dai giocattoli ai libri, dalle tazze ai bottoni. E tutto rigorosamente di riciclo, proveniente dalle cantine private e offerto a prezzi irrisori.

Lo scopo? Dare la possibilità riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale, come aveva spiegato l’assessore all’ambiente, Mirjam Giorgieri, che adesso aggiunge: “La riduzione dei rifiuti e lo sviluppo dell’economia circolare è stato il motore di questa iniziativa, organizzata dal Comune anche per il successo della prima edizione di aprile e per le continue richieste di chi ha sposato la nostra filosofia. E quella di domenica 26 novembre ha confermato il successo sia da parte di chi le cantine le ha svuotate (gli stand erano circa 80 contro i 40 di sei mesi fa), sia di chi è venuto a vedere ed acquistare. Profonda soddisfazione che voglio estendere a chi si è speso per l’organizzazione, in primis l’ufficio ambiente e la Proloco di Follonica. Grazie a tutti e alla prossima, nella certezza di intercettare sempre più interesse”.