“Non fate un minuto di silenzio per Giulia”: manifestazione contro la violenza sulle donne

Follonica (Grosseto). Non serve il silenzio, ma mobilitarsi accogliendo l’appello di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, per una rivoluzione culturale.

Giulia è la 105esima vittima in questo 2023 non ancora finito e, per dire basta alla violenza sulle donne, il Comune di Follonica, insieme alla Commissione per le politiche di genere, ha organizzato una manifestazione dal titolo “Non fate un minuto di silenzio per Giulia”, che si terrà domenica 26 novembre, alle 10.30, in piazza Sivieri.

La manifestazione prevede microfoni aperti: tutte e tutti potranno prendere la parola durante la mattinata per lanciare un messaggio di solidarietà. All’evento prenderanno parte il sindaco Andrea Benini e la sua Giunta, insieme alla presidente della Commissione per le politiche di genere Chiara Marchetti.

«Fermare i femminicidi è possibile solo con un lavoro culturale enorme del quale ci dobbiamo occupare tutte e tutti – commenta il sindaco Andrea Benini –. Serve la prevenzione, servono fondi per i centri antiviolenza ed è necessaria l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Solo smantellando la cultura del possesso potremo mettere fine a questa scia di sangue. Con la manifestazione di domenica anche Follonica si unisce al coro che si è alzato in tante città italiane per dire basta alla violenza sulle donne. Citando Elena Cecchettin, non faremo un minuto di silenzio per Giulia».