“Penso dunque parlo”: un incontro in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Follonica (Grosseto). La Commissione politiche di genere del Comune di Follonica celebra il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzando un evento dedicato alla violenza nel linguaggio e nella comunicazione.

Venerdì 24 novembre, nella Sala Tirreno, sono stati organizzati due momenti che coinvolgono studentesse e studenti, insegnanti e genitori. La mattina, alle 10, verranno presentati i lavori della scuola primaria di primo grado “Don Milani”, delle scuole primarie di secondo grado “Arrigo Bugiani” e “Luca Pacioli” e della scuola secondaria “Carlo Cattaneo”, sempre in tema di comunicazione violenta e violenza di genere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, sarà organizzato un incontro aperto condotto dal Lamberto Giannini che guiderà il pubblico sul tema del linguaggio degli adolescenti e delle nuove modalità di comunicazione di questi, tra i loro pari e con gli adulti. Lamberto Giannini, pedagogista esperto in rapporti genitori-figli, insegnante di filosofia in un liceo livornese, è fondatore e direttore della compagnia teatrale Mayor von Frinzius, composta anche da ragazze e ragazzi disabili, che si è esibita al Summer Festival di Follonica del 2017 insieme a Paolo Ruffini, riscuotendo un grande successo.

«La violenza nel linguaggio – afferma l’assessore Francesco Ciompi, con delega alle politiche di genere – sta permeando la nostra società a partire dai rapporti interpersonali, la pubblicità, le canzoni, fino ad arrivare alla comunicazione sui social che può assumere caratteri sessisti e misogini, un esempio quello a cui stiamo assistendo da tempo anche nei confronti della nostra amministrazione e di privati cittadini. Ecco perché vogliamo creare una rete di protezione intorno alle nostre ragazze e ragazzi, senza per questo avere atteggiamenti censori, capire le loro esigenze e le loro modalità comunicative, sviluppare il loro senso critico. Rete alla quale sono invitati a dare il loro contributo non solo genitori e insegnanti, ma tutta la società civile. Ringrazio la Commissione per l’organizzazione dell’iniziativa».

La presidente della Commissione, Chiara Marchetti, aggiunge: «Il linguaggio violento è un uso illegittimo della comunicazione che si attua al giorno d’oggi soprattutto online, dove l’autore può nascondersi dietro uno schermo e false identità. Pur riconoscendo i vantaggi e le possibilità offerte dalla rete, dobbiamo considerare che gli adolescenti, nativi digitali, sono particolarmente esposti all’uso improprio che ne viene fatto e possono diventarne vittime o carnefici, sdoganando modalità comunicative sessiste e violente. Per questo abbiamo voluto organizzare una giornata di riflessione dove invitiamo tutte e tutti, ma soprattutto genitori e insegnanti, ad un incontro con il pedagogista Lamberto Giannini. Ringrazio le e gli insegnanti che hanno collaborato: Luciana Barraco, Angela Gaeta, Andrea Marroni, Manuela Martelli, Laura Parisi, Barbara Sandrucci. Un ringraziamento particolare a Irene Rossi, responsabile area soci Follonica-Castiglione della Pescaia Unicoop Tirreno, che ha creduto da subito all’iniziativa ed offerto la sua collaborazione».