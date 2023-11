Follonica celebra San Leopoldo, la Municipale in festa: il programma delle iniziative

Follonica (Grosseto). La Polizia Municipale di Follonica domani, mercoledì 15 novembre, festeggerà il suo anniversario in concomitanza con la festa del patrono della città, San Leopoldo.

Come consuetudine, domani mattina, alle 10, si svolgerà la benedizione della sede e degli automezzi e del comando della polizia municipale. Alle 11, nella chiesa di San Leopoldo, verrà invece celebrata la messa.

In occasione del patrono e del centesimo anniversario del Comune di Follonica, la parrocchia di San Leopoldo ha organizzato un convegno pomeridiano dal titolo “La chiesa di San Leopoldo e la fabbrica della ghisa – Cent’anni di Follonica” con Claudio Saragosa, professore associato al dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Partecipano all’incontro il sindaco Andrea Benini e l’assessore alle politiche sociali Alessandro Ricciuti. Introduce il parroco di San Leopoldo, don Salvatore Gallo.

«La festa del patrono – dichiara il sindaco Andrea Benini – è di solito un momento in cui una città si ritrova; San Leopoldo, a cui è intitolata la chiesa, è una figura legata alla solidarietà e alla giustizia sociale, valori che dobbiamo riaffermare con forza, soprattutto in occasione della celebrazione del centenario del nostro Comune, nato dal lavoro nelle fonderie. Inoltre, in occasione dell’anniversario della Polizia Municipale, ringrazio il comandante Paolo Negrini e tutti i dipendenti del Comando per il lavoro che svolgono giornalmente nella nostra città».