“Mafia Aut”: gli Scout realizzano un podcast e un documentario con Radio Arcobaleno

Follonica (Grosseto). Esistono storie talmente potenti da imprimersi nella nostra memoria e nel nostro cuore in maniera irreversibile, in grado di cambiarci per sempre.

Lo sanno bene i ragazzi e le ragazze del gruppo Scout Agesci “Follonica 2” che, nel corso di quest’anno, hanno esplorato il tema della mafia a partire dalla vita di Peppino Impastato, giornalista e attivista italiano noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra.

Da questo percorso, e dall’esigenza di approfondirlo ulteriormente, nasce “Mafia Aut – Alza il volume”, un podcast creato in collaborazione con Radio Arcobaleno – web radio dell’omonima cooperativa sociale follonichese – all’interno del progetto “Diritto di transito” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il podcast e il documentario

I ragazzi e le ragazze hanno ideato e dato vita ad un prodotto audiovisivo – un podcast e un documentario – per raccogliere quanto appreso e condividere, allo stesso tempo, le loro esperienze, i loro pensieri, le loro emozioni. Dopo alcuni mesi di riprese e di montaggio, il progetto “Mafia Aut” è finalmente pronto per incontrare un pubblico più ampio. Sui canali social di Spazi Ragazzi, infatti, è da oggi disponibile il trailer che anticipa la divulgazione del podcast. Ciascuna delle sei puntate che lo costituiscono verrà pubblicata di lunedì, a cadenza settimanale, e verrà resa disponibile nella sua forma integrale sui canali web della cooperativa Arcobaleno.

Questo viaggio alla scoperta di uno dei capitoli più controversi della nostra storia si concluderà nei primi mesi del 2024, con la proiezione del documentario aperta a tutta la cittadinanza.

Il primo appuntamento con il podcast “Mafia Aut – Alza il volume” è per lunedì 13 novembre.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. Per informazioni: www.conibambini.org.