L’Acqua Village Follonica nominato Parco acquatico dell’anno

Follonica (Grosseto). Acqua Village Follonica è parco acquatico dell’anno.

Il premio, l’Oscar del settore amusement italiano, è stato assegnato nel corso della 22° edizione dei Parksmania Awards, evento organizzato dalla testata giornalistica Parksmania.it dedicato ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.

Il premio è stato consegnato dallo staff della rassegna a Marcello Padroni, patron del brand Acqua Village che, assieme alla sua famiglia, è riuscito a rendere i parchi acquatici di Follonica e Cecina tra i più importanti d’Italia, investendo nello sviluppo delle due strutture, oggi veri e propri parchi acquatici a tema hawaiano. Innovazioni costanti, attenzione ai dettagli, cura dell’offerta, dall’accoglienza alle proposte food, e tanto impegno e dedizione hanno reso i parchi toscani unici nel loro genere.

«Siamo orgogliosi del riconoscimento assegnato ad Acqua Village Follonica – racconta Padroni –: un premio che rende merito a tutti gli investimenti, economici, ma anche personali, fatti in questi 23 anni di lavoro, da quel lontano 2000 quando, dopo sette anni dall’acquisto del parco acquatico di Cecina, fu acquisita anche la struttura in provincia di Grosseto. Un premio che vogliamo dedicare al nostro team, a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano con noi, alla famiglia Acqua Village. Un premio che, come ho detto in occasione dei Parksmania Award, ci sprona a far sempre meglio, perché adesso l’asticella si è alzata e non possiamo, ma soprattutto non intendiamo, deludere le aspettative dei nostri ospiti. È stata una stagione da record: il premio Parco acquatico dell’anno ad Acqua Village Follonica è il coronamento di mesi veramente importanti per la nostra azienda. Abbiamo celebrato quest’estate il 30ennale del parco di Cecina. Sono stati ottenuti risultati eccellenti in entrambe le strutture, e a Follonica abbiamo avuto una stagione migliore di quella del 2022, in un contesto in cui la percezione generale delle presenze sul territorio è di un -20/ -30%. Diamo lavoro a 80 dipendenti ad Acqua Village Follonica, di cui 18 annuali, altre 130 persone sono impiegate nelle attività notturne sempre a Follonica, e a Cecina d’estate abbiamo 85 dipendenti, di cui 5 annuali. E nel 2024 ci attendono altre grandi novità: al parco acquatico di Follonica inaugureremo un’altra importante attrazione sempre tematizzata secondo la cultura Tiki delle Isole Hawaii».

Qual è il segreto? «Migliorarsi sempre. Non accontentarsi mai dei risultati raggiunti. Avere una visione a lungo termine. Sognare in grande – continua Padroni –. Se offri un servizio di qualità vieni premiato: gli ospiti riconoscono le attenzioni e la cura che mettiamo nel nostro lavoro e la conferma arriva dai numeri degli ingressi. Come dico sempre, chi entra nei nostri parchi acquatici deve lasciarsi tutto alle spalle e godere delle emozioni che offriamo. I primi sognatori siamo noi certo, ma il nostro compito è trasmettere quei sogni ai nostri ospiti».

La motivazione del premio

«Con l’introduzione nel 2023 di “Kauai, l’isola delle onde”, il parco di Follonica dimostra ancora una volta coerenza e visione nelle scelte tematiche e di prodotto. Questo si traduce in una crescita globale della qualità, sia a livello ludico che sul piano di servizi come ristorazione e attenzione all’ospite, ed un rinnovato apprezzamento e consenso da parte degli ospiti che si trovano immersi completamente in una piccola isola hawaiana».

La Regione Toscana, attraverso l’assessore Leonardo Marras, definisce Acqua Village un fiore all’occhiello del mondo del divertimento per il territorio.

«Complimenti a tutto lo staff di Acqua Village Follonica per questo importante riconoscimento – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. Rende merito al grande lavoro portato avanti negli anni per far crescere la struttura, che è diventata ormai punto di riferimento per la nostra costa e tra i protagonisti principali dell’offerta turistica della Maremma nord. L’idea di proporre attrazioni acquatiche a due passi dal mare si è consolidata nel tempo come vincente sia dal punto di vista turistico, che economico ed occupazionale; per questo il mio augurio a Marcello Padroni e alla grande famiglia di Acqua Village è che continui a svilupparsi, stagione dopo stagione, come fiore all’occhiello del mondo del divertimento in Maremma».

Il presidente della Provincia di Grosseto ha voluto esprimere il suo apprezzamento per questo importante riconoscimento ottenuto da Acqua Village. «Il parco acquatico di Follonica è uno dei principali poli di attrazione della costa maremmana – dichiara Francesco Limatola –, è una realtà imprenditoriale rilevante per l’economia locale, che dà lavoro a molte persone e dimostra come sia possibile coniugare la crescita dell’impresa con quella dei territori in cui opera. Congratulazioni alla proprietà e a tutto il team di Acqua Village per l’importante riconoscimento ottenuto, nella consapevolezza che ci sono i presupposti per continuare a crescere».

Anche dalla città di Follonica, sede del parco acquatico, arrivano le congratulazioni delle istituzioni.

«Ci congratuliamo con la direzione dell’Acqua Village Follonica per aver ottenuto il premio di Parco acquatico dell’anno – commenta il sindaco Andrea Benini –. Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento. Un riconoscimento importante, che ovviamente porta lustro alla nostra città che da 23 anni ospita il parco acquatico. Grazie a Marcello Padroni e a tutto il suo staff per il lavoro svolto anno dopo anno per crescere e migliorarsi, riuscendo ad avere capacità di fare investimenti anche in tempi assai complicati, per cui sarebbe stato più facile ‘mettersi in difesa’ che rilanciare e guardare avanti».

«Un premio significativo – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Follonica, Alessandro Ricciuti – che rende merito alla capacità imprenditoriale della proprietà ed il cui beneficio ricade su tutta la destinazione Follonica e Ambito turistico Maremma Nord. Nel rallegrarmi per questo prestigioso riconoscimento, ribadisco ancora una volta che, anche in un anno particolarmente complesso per il settore turistico, sia dal punto di vista della congiuntura internazionale che della minore capacità di spesa delle famiglie, chi ha saputo innovarsi, continuando ad investire, è uscito vincente. Acqua Village ha saputo dare una risposta al mercato che ha riconfermato la struttura come attrattore di qualità, sovvertendo la dinamica dei numeri di presenze in calo su tutta la costa e dimostrando che l’innovazione e la qualità, unite ad una oculata politica di prezzi, possono essere i migliori deterrenti contro la crisi».