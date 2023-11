I “ragazzi” del 1973 celebrano i loro 50 anni: ecco come partecipare alla festa

Follonica (Grosseto). Dalle ore 18 di sabato 4 novembre, tutti i “ragazzi” follonichesi nati nel 1973 celebreranno questa importante ricorrenza, brindando tutti insieme in centro per l’aperitivo, per poi proseguire i festeggiamenti nello storico ristorante “Piccolo Mondo”.

Per tanti sarà l’occasione per rivedere ex compagni di classe, amicizie adolescenziali e comunque persone che hanno scandito momenti importanti nella propria vita.

I cinquantenni di oggi sono forse gli ultimi testimoni di un’Italia che non esiste più, quelli che sono cresciuti senza social, senza smartphone, quelli che si davano appuntamento dopo la scuola ritrovandosi in sala giochi, al parco o al bar di periferia. Quelli che si scrivevano le lettere e si emozionavano per una dedica su Radio Diffusione Follonica. Quelli che andavano al mare al Tony’s con il Bravo o con la Vespa, quelli che trascorrevano le estati alla Pista dei Pini, quelli che facevano le “vasche” in via Roma.

Ragazzi e ragazze che hanno vissuto anni indimenticabili, fatti di canzoni suonate dal juke box, di figurine dei calciatori con i doppioni scambiati prima di entrare a scuola, di locali meravigliosi che purtroppo non esistono più.

Tanti hanno continuato a frequentarsi, con amicizie coltivate e mantenute negli anni, altri invece sono andati via da Follonica per lavoro e che saranno sicuramente felici di salire sulla macchina del tempo per tornare a vivere esperienze uniche, che solo i ricordi raccontanti insieme potranno far tornare a galla.

Ragazzi spensierati degli anni ’80 e ’90, che oggi probabilmente sono genitori con preoccupazioni diverse, ma che non vedono l’ora di rivivere esperienze indelebili.

“Se sei un follonichese nato nel 1973, o se hai frequentato le scuole di Follonica, se hai trovato l’amore nel golfo e vuoi far parte di questo splendido evento – si legge in una nota degli organizzatori –, raggiungi i tuoi coetanei in centro a partire dalle 18 e la magia avrà inizio”.

Informazioni: Massimiliano, al numero 328.7225498, o Valentina, al numero 348.9329183.