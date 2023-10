“Io non rischio”: stand del circolo Calaviolina sulle buone pratiche di protezione civile

Follonica (Grosseto). A Follonica, sabato 14 ottobre, si è svolta la campagna “Io non rischio”, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

I volontari del circolo Calaviolina per l’occasione hanno realizzato uno stand in piazza Sivieri, un punto informativo per ribadire i rischi che caratterizzano il territorio follonichese, soggetto soprattutto ad alluvione. Lo stand, denominato “Tenda alluvione”, attraverso fotografie di repertorio, ha ripercorso la memoria storica delle emergenze passate e, attraverso materiali divulgativi distribuiti, ha sensibilizzato i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile da osservare per ridurre i rischi connessi.

Il presidente del circolo, Giuseppe Venturi, a conclusione della giornata, ha ringraziato i volontari e si è complimentato con loro per l’ottima riuscita dell’evento, che esula dalle normali attività che il circolo svolge