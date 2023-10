“Vicini al popolo palestinese”: presidio del Centro di solidarietà internazionalista

Follonica (Grosseto). “La resistenza del popolo palestinese, perché è cosi che si chiama, trent’anni dopo gli accordi di Oslo, dimostra in questi giorni di riuscire a portare i riflettori del mondo su questo conflitto causato dall’occupazione da parte dello Stato di Israele”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Centro di solidarietà internazionalista Alta Maremma.

“In Cisgiordania continuano a sorgere insediamenti israeliani, considerati illegittimi dalla comunità internazionale – continua la nota -. Ogni giorno gli abitanti e le associazioni palestinesi resistono a queste incursioni, manifestando contro l’occupazione, ma anche ricostruendo le loro case quando possibile e continuando a coltivare la loro terra. Attualmente in Cisgiordania ci sono almeno trecento insediamenti o avamposti in cui vivono circa 465mila coloni israeliani. Al tempo degli accordi, nel 1993, gli insediamenti erano 128 e i coloni 110mila”.

“Come associazione vogliamo lanciare un appello alla comunità internazionale affinché avvenga l’apertura dei valichi di Gaza, la fine dell’embargo, l’abbattimento del muro intorno alla Cisgiordania, l’immediata attuazione delle risoluzioni Onu mai rispettate da Israele, compreso il diritto al ritorno dei profughi palestinesi e l’applicazione della tutela dei diritti umani sul popolo palestinese contrastando la soluzione detta ‘2 popoli 2 stati’ – prosegue il comunicato -. Questa ‘soluzione’ incontra difficoltà enormi in quanto gli insediamenti dei coloni ebrei nei territori della Cisgiordania sono ormai numerosissimi e una divisione territoriale su base etnico-religiosa è impraticabile: non c’è maggioranza all’interno di Israele disponibile a concedere sovranità ai palestinesi e non c’è soprattutto una garanzia internazionale credibile che possa tutelare la sicurezza dei due stati. A tutto questo vanno aggiunti i divergenti interessi delle potenze regionali e mondiali che interferiscono pesantemente in quell’area. Abbiamo promosso una raccolta fondi sostenendo la resistenza palestinese tramite il seguente Iban: IT94C0306967684510745989144″.

“Concludiamo invitando tutte le associazioni e organizzazioni politiche e sindacali, escluse quelle di destra e di estrema destra, ad aderire con le proprie bandiere al presidio di domenica 15 ottobre, alle 16.30 – termina la nota -, in piazza Sivieri a Follonica”.