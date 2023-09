Presenza anomala di roditori in città: il Comune organizza un intervento straordinario

Follonica (Grosseto). Il mese di settembre è di solito il peggiore in quanto a presenza di roditori nelle città e già in molte località limitrofe a Follonica la presenza è stata segnalata in modo importante, con ovvia preoccupazione di cittadini e amministratori.

“Anche a Follonica gli uffici hanno ricevuto alcune segnalazioni e, vista anche la situazione che si sta verificando nel territorio, abbiamo deciso di agire immediatamente in modo intensivo, al fine di dare una risposta forte a questa presenza anomala, al di là delle programmate azioni di derattizzazione che con regolarità abbiamo messo in atto con cadenza periodica – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri -. La situazione odierna, che esula dalla normalità, va aggredita immediatamente ed è per questo che già da qualche giorno ci sono interventi ad hoc, a cura della ditta incaricata, su tutta la città ed in particolare sui quartieri più esposti, come Corti Nuove, San Luigi, Petraia, e in vie specifiche negli altri quartieri”.

Nei prossimi giorni l’ente comunicherà un report delle azioni straordinarie messe in atto.

“Invitiamo i cittadini a non compiere azioni autonome in zone pubbliche, perchè il veleno per i roditori potrebbe creare gravi problemi a chi ne venisse a contatto anche in modo accidentale; il veleno è un anticoagulante ed è molto pericoloso sia per le persone, specialmente per i bambini, che per gli animali, come cani e gatti“, conclude l’assessore.