Tutto esaurito per le serate di Insieme in Rosa: acquistato un ecografo portatile

Grosseto. Grande partecipazione per gli eventi benefici di Insieme in Rosa onlus, che hanno registrato il tutto esaurito provocando il rammarico dei tanti che l’organizzazione non è riuscita ad accogliere.

In ordine di tempo, l’ultimo, questo fine settimana, al Bivio di Ravi, ha fatto registrare quasi duecento persone che hanno assistito alla serata spettacolo che prevedeva dall’apericena, offerto dall’associazione Ristoratori di Gavorrano, al ballo, con “Attenti a quei 2 con Michela”, e la partecipazione della scuola Rosso Amaranto Asd.

Anche a Follonica, giovedì scorso, l’affluenza è stata incredibile, con centocinquantuno persone che hanno partecipato alla serata alla chiesa di San Paolo della Croce , intitolata “Bontà di Maremma a tavola”, che ha permesso di raggiungere la cifra necessaria per donare l’ecografo portatile per lo screening del carcinoma tiroideo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un risultato possibile grazie a don Gregorio e alla squadra di cuoche che hanno preparato la cena. Ai Divi Tardivi, storica band di musica pop che ha animato la serata, e all’Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori vini, che ha donato i vini del Consorzio del Monteregio, del Montecucco e di quello della Tutela Vini della Maremma. Oltre a coloro che hanno contribuito a rendere memorabile la serata.

«Vogliamo ringraziare tutti per la grande affluenza – afferma Donatella Guidi, presidente della onlus – un enorme grazie a ciascuna delle persone che, con la sua presenza, ci ha fatto fare il primo grande passo verso l’acquisto della telecamera e del monitor per il reparto di anatomia patologica dell’ospedale di Grosseto».