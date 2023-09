Settimana europea della mobilità sostenibile: tante iniziative in città

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica aderisce anche quest’anno alla Settimana europea della mobilità sostenibile (Sem), con una serie di iniziative che percorrono diversi ambiti della mobilità sostenibile urbana.

Il tema scelto quest’anno – il risparmio energetico – vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali.

Il programma

In particolare il Comune di Follonica ha pensato a numerose iniziative dedicate alla Sem, che si terrà dal 16 al 22 settembre.

La prima è l’attivazione di uno sconto per usufruire del servizio di bike sharing cittadino, che potrà essere attivato utilizzando il codice promo “FOLLOWBIKE” a partire da sabato 16 settembre.

C’è poi l’iniziativa “Bike to Work Day“: l’invito è quello di andare a scuola o al lavoro in bicicletta, di scattarsi una foto e di pubblicarla sui propri social taggando i profili del Comune di Follonica e utilizzando gli hashtag #biketowork, #mobilityweek, #follonicaciclabile, #comuniciclabili, #FIAB. Tutte le immagini saranno poi condivise in un album dedicato all’iniziativa sui canali social del Comune di Follonica. Oltre le date previste per la Sem, il Comune di Follonica organizzerà anche altre iniziative. Inoltre, anche la biblioteca della Ghisa ha organizzato una vetrina di libri (nella foto) dedicati proprio al tema mobilità sostenibile.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aderisce alla Settimana europea della mobilità e coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo.

«La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico, oltre a migliorare la vivibilità delle città e, proprio per questo motivo, la ciclabilità sarà il cuore della Settimana europea della mobilità di Follonica per questo 2023 – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile Mirjam Giorgieri –. Vorremmo che questo evento costituisse per la cittadinanza e per le amministrazioni locali un’occasione e una vetrina irrinunciabile per attivarsi in un processo, necessario, irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città. I trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa e credo che sia necessario compiere sforzi significativi per raggiungere l’obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo».

Il Patto dei sindaci per il clima e l’energia

Follonica, inoltre ha firmato, il Protocollo di adesione al nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia, impegnandosi a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% e ad adottare un approccio integrato con l’inserimento di azioni di mitigazione ed adattamento, da intraprendere sia nel settore pubblico che privato, nel piano d’azione (il Paesc – Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima) che si impegna a redigere entro due anni dalla suddetta sottoscrizione.

Inoltre, proprio per segnare un cambiamento nell’ottica della mobilità sostenibile, l’amministrazione comunale ha messo in campo da vari anni risposte nuove e creative per incentivare la mobilità sostenibile, tra cui l’acquisto di biciclette elettriche per i dipendenti; l’adesione ad iniziative che promuovano la mobilità dolce, come il Pedibus; l’erogazione di contributi per i cittadini e le cittadine che intendono acquistare una bicicletta elettrica; l’attivazione del servizio di bike sharing cittadino “Followbike”; l’attivazione sperimentale del servizio navetta “Nautibus” quale misura volta a disincentivare l’utilizzo dell’autovettura privata, in favore dell’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il centro cittadino.