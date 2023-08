Mareggiata, sopralluogo del Comune sulla spiaggia: “Impatto forte, ma non devastante”

Follonica (Grosseto). In seguito al maltempo delle scorse ore, questa mattina il sindaco Andrea Benini e il vicesindaco Andrea Pecorini hanno fatto un sopralluogo sulla spiaggia di Follonica per valutare gli effetti della mareggiata. Il giro di ricognizione è iniziato sulla spiaggia lato sud, al confine con Scarlino, ed è terminato a nord, nella zona di Pratoranieri e Casse lombarde.

Il sopralluogo

Grazie alla manutenzione delle barriere già realizzate dalla Regione Toscana con il contributo del Comune di Follonica, l’impatto del mare è stato forte, ma non devastante. La mareggiata ha comunque eroso una porzione di spiaggia e saranno necessari alcuni interventi di ripristino, ma la barriera ha contenuto quello che avrebbe potuto essere un evento molto più impattante.

Per avere un quadro chiaro della situazione sarà necessario attendere alcuni giorni.

I lavori

A partire dalla seconda metà di settembre, l’obiettivo è quello di proseguire i lavori iniziati nei mesi scorsi e fermati durante l’estate per permettere lo svolgimento della stagione estiva. Verrà quindi fatta la manutenzione delle barriere soffolte e verranno ripristinate le altezze, come previsto dal progetto. In questo modo si potrà completare il lavoro sulle soffolte già eseguito lo scorso anno. Per la prossima settimana, invece, l’amministrazione comunale ha previsto un incontro di programmazione dei lavori con la Regione Toscana, al quale sono stati invitati anche i gestori degli stabilimenti balneari della costa.

Il commento di sindaco e assessore

«Proprio come abbiamo fatto negli ultimi anni, durante i quali abbiamo costantemente concordato gli interventi con i gestori degli stabilimenti, anche questa volta, in vista dei nuovi lavori, vogliamo rendere partecipi tutti – dichiarano il sindaco Benini e il vicesindaco Pecorini –. Incontreremo la Regione la prossima settimana, quando potremo avere dati più chiari sulla mareggiata. Uno degli obiettivi di quest’anno è redigere un progetto per la riprofilatura totale dell’arenile follonichese, in modo da averlo pronto nel momento in cui saranno messi a disposizione i contributi dalla Regione Toscana. Un lavoro che è già in via di realizzazione e che contiamo di chiudere quest’anno. Sappiamo bene che non basta fare grandi opere strutturali, ma è fondamentale anche dare continuità agli interventi con la manutenzione ordinaria. Partiremo a metà settembre con i nuovi lavori, già preventivati, partendo dalla zona al confine con il comune di Scarlino e andremo verso nord».