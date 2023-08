Rimossi scooter e auto abbandonate in città: Polizia Municipale in azione

Follonica (Grosseto). In queste ore il Comando della Polizia Municipale e il settore ambiente del Comune di Follonica hanno coordinato la rimozione di 9 auto e 3 scooter abbandonati negli spazi pubblici di Follonica. Le operazioni sono iniziate questa mattina nella zona di viale Europa e sono proseguite all’interno dell’Ilva, nella zona delle Corti Nuove, nella zona artigianale e nel quartiere Cassarello.

Nella maggior parte dei casi i veicoli erano già stati spogliati di molti pezzi e l’amministrazione ha provveduto a disporre la rimozione delle vetture e il conseguente smaltimento come rifiuti speciali.

Si tratta di un’attività che il Comando ha intensificato nelle ultime settimane: una squadra di agenti si è dedicata all’identificazione dei mezzi abbandonati, che è stata possibile anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e delle cittadine.

«Ringraziamo gli agenti per il lavoro svolto – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri –. Stamattina sono stati rimossi molti veicoli abbandonati, ma ovviamente il lavoro non è finito qui. Invitiamo le cittadine e i cittadini a inviarci segnalazioni, così da avere un quadro sempre aggiornato della situazione. In ogni caso ci auspichiamo che episodi di questo genere si registrino sempre meno e che i proprietari delle auto prendano in carico i mezzi non più funzionanti, occupandosi regolarmente del loro smaltimento. Come non ci stancheremo mai di ripetere, la città è di tutte e tutti noi ed è quindi nostra responsabilità mantenerla pulita».