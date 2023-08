Musica e beneficenza: torna la Red night per aiutare la Croce Rossa

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno il mondo della notte incontra quello del volontariato: il prossimo 18 agosto a Follonica, in piazza a Mare, si svolgerà la seconda edizione della Red night, l’evento di beneficenza organizzato dal comitato di Follonica della Croce Rossa Italiana e dal marchio Red night. L’idea nasce da due deejay, Jack Bvm Bvm dj e David G dj, che hanno immediatamente coinvolto altri dj. Da qui il marchio Red night, realizzato per una serata che possa coniugare musica, divertimento e solidarietà.

La Red night

Durante la Red Night sarà possibile dare un contributo economico al comitato della Croce Rossa di Follonica: le donazioni raccolte durante la serata, infatti, verranno destinate all’acquisto di una nuova ambulanza per la sede. I volontari e le volontarie del comitato e i dj della Red Night organizzeranno la serata di musica e beneficenza il 18 agosto in piazza a Mare a Follonica, a partire dalle 18 fino a notte.

«Ringraziamo i volontari della Croce Rossa per il lavoro che svolgono al nostro fianco tutti i giorni – dichiara il sindaco Andrea Benini –. Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa della Red Night sostenendola, proprio per aiutare i volontari e le volontarie a raccogliere fondi per un nuovo mezzo, ma anche per permettere di accrescere il gruppo di lavoro con nuove adesioni»

«Il mondo del volontariato è molto presente a Follonica e la Croce Rossa è una delle più strutturate – dichiara l’assessore Alessandro Ricciuti –: il lavoro che fanno i volontari quotidianamente è bellissimo. Le persone che accettano di prestare il proprio servizio alla Croce Rossa sono veramente da elogiare. Il volontario è una pianta preziosa che va alimentata e i giovani sono linfa vitale».

«Ringraziamo l’amministrazione per l’importante contributo che ha messo a disposizione per permetterci di realizzare questo intervento – dichiarano Antonio Bellini, presidente del comitato follonichese della Croce Rossa, e Giacomo Cicalini, dj e volontario della Cri -. Speriamo che questo evento dia buoni risultati dal punto di vista della raccolta fondi. Piazza a Mare è un luogo importante e i turisti potranno partecipare. Il presidente della Croce Rossa Italiana ha appoggiato e consentito questa manifestazione anche per avvicinarsi al mondo dei giovani. Speriamo che sia una serata di festa e di divertimento per tutte e tutti».

Nella foto, da sinistra: Giacomo Cicalini, Andrea Benini, Antonio Bellini, Alessandro Ricciuti