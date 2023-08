Tutto pronto per i fuochi d’artificio: disponibile una navetta gratuita per il centro

Follonica (Grosseto). Come ogni anno Follonica saluta Ferragosto con i fuochi d’artificio che, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, a partire dalle 23.30, vengono organizzati in piazza Guerrazzi.

Lo spettacolo durerà circa mezz’ora e sarà composto da 31 quadri pirotecnici con centinaia di effetti tra striscioni, salici, sfere, foglie cadenti e disegni, prevalentemente nei colori viola, blu, giallo, rosso, bianco, verde e, soprattutto, oro.

Come ogni anno sarà predisposto un accurato sistema di vigilanza costituito dalle forze dell’ordine, dalla Polizia Municipale, da professionisti e anche da tanti volontari delle associazioni follonichesi. Realizzare lo spettacolo pirotecnico comporta ovviamente modifiche alla viabilità, oltre a zone di interdizione al passaggio dei non addetti ai lavori (sia sulla strada che in spiaggia). Il Comune raccomanda la massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per garantire l’incolumità pubblica e di osservare scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio, gran parte del quale è composto da volontari.

La navetta

Per collaborare alla riuscita dello spettacolo e per godersi appieno la serata il Comune invita le cittadine e i cittadini a parcheggiare fuori dell’area centrale della città, raggiungendo il centro con la navetta gratuita Nautibus.

Il Nautibus ha un itinerario quotidiano dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 24, con frequenza ogni 25/30 minuti. Le fermate sono: via Amendola – via Leopardi – via Massetana (Parco centrale) – via Roma – via Bicocchi (centro città) – via Manzoni – via Matteotti – via Alighieri – via Fratti – via Zara – Lungomare Carducci – via Bicocchi (centro città) – via Roma – via Massetana (Parco centrale) – via Leopardi – via Amendola. Sono effettuate tutte le fermate (corrispondenti alle fermate del servizio di trasporto pubblico locale) presenti lungo il percorso.