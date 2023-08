Turismo: Follonica tra le destinazioni preferite degli italiani in tutta Europa

Follonica (Grosseto). Quali sono le città europee più gettonate dagli italiani per questo Ferragosto? Follonica, secondo Holidu – portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze tra i maggiori d’Europa – rientra nella classifica.

La classifica

Il portale ha stilato l’elenco delle 50 località più ricercate degli italiani per Ferragosto 2023, indicando anche i prezzi medi e il numero medio di persone per ogni destinazione analizzata. E Follonica e Viareggio sono le uniche due località toscane rientrate nella classifica. In particolare, Follonica si trova al 41esimo posto con un prezzo medio a notte di 137 euro e con una media di 4 persone per prenotazione.

La classifica è consultabile al link https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

Il commento del sindaco

«Il portale ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani per soggiorni compresi tra l’11 agosto 2023 e il 16 agosto 2023 e ha stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate – spiega il sindaco Andrea Benini –. Follonica, secondo il portale, è tra le 50 località più gettonate e questo dato è molto confortante in un periodo in cui il turismo in tutta Italia ha subito una frenata improvvisa: non è un segreto che sono stati registrati cali, anche tra il 20 percento e il 30 percento, della domanda, soprattutto degli italiani verso le destinazioni nazionali. Anche a Follonica il calo è stato percepito, ne siamo ben consapevoli, ma sapere che la nostra città rientra tra le mete più gettonate è senza dubbio un’ottima notizia. Questa stagione sta mettendo alla prova l’intero settore turistico, ovunque, e non possiamo non prendere in seria considerazione alcuni dati oggettivi, come il cambiamento climatico e l’inflazione, che stanno modificando il turismo. Nonostante questo, stiamo cercando di affrontare al meglio questi cambiamenti».