Sport e solidarietà: devoluti all’Airc 1.677 euro grazie alla Nazionale di ginnastica ritmica

Follonica (Grosseto). Ammonta a 1.677 euro l’importo devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e raccolto ieri sera, 6 agosto, in occasione dell’esibizione della Nazionale di ginnastica ritmica al PalaGolfo di Follonica. Una somma importante, raggiunta grazie alla grande partecipazione di pubblico. Il palazzetto era infatti pieno di persone arrivate per ammirare l’esibizione delle atlete azzurre allenate da Emanuela Maccarani.

«Ringrazio la Nazionale che ormai da molti anni ha scelto Follonica per la preparazione estiva – commenta il sindaco Andrea Benini –. Non è stato facile organizzare tutto al meglio, sopratutto quest’anno durante il quale abbiamo dovuto conciliare gli allenamenti con le ristrutturazioni della struttura. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di tante e tanti che hanno contribuito all’organizzazione del soggiorno. Un grazie, quindi, alla Follonica Sport e ai custodi che hanno dato il massimo anche in situazioni non sempre ottimali, cercando soluzioni in momenti difficili, a tutto lo staff della Nazionale, a Moreno Buccianti. La serata di ieri è stata particolarmente emozionante, non solo per la qualità dell’esibizione, sempre altissima, per la grazia e l’armonia che le ragazze sanno esprimere, ma anche per il saluto a una delle azzurre, Martina Santandrea, che ha concluso la sua carriera nelle gare per proseguire come allenatrice. E ovviamente un grazie ai cittadini e alle cittadine che, con il loro contributo, hanno permesso di raccogliere una cifra importante a favore dell’Airc».

Dopo la prima parte di allenamento a luglio ed i grandi risultati alla Word Cup di Milano, che ha visto la nostra Nazionale trionfare nell’all-around davanti a Israele, Cina, Bulgaria, le atlete questa settimana termineranno la loro preparazione per l’appuntamento fondamentale del Mondiale che farà tappa in Spagna, in programma a Valencia dal 23 al 27 agosto, che permetterà di qualificarsi ai Giochi olimpici di Parigi nel 2024.

Foto di Giorgio Paggetti