Trofeo ‘Città di Follonica’: torna il torneo di Subbuteo che sostiene la lotta alla Sla

Follonica (Grosseto). Dopo il successo dell’anno scorso, torna sulle spiagge di Follonica il gioco da tavolo calcistico Subbuteo. Questa volta con un obiettivo speciale, quello di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione AriSLA per supportare la ricerca scientifica sulla Sclerosi laterale amiotrofica.

Si tratta del 2° trofeo ‘Città di Follonica’ promosso dall’associazione ‘Maremma Subbuteo’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Follonica e la collaborazione dello stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage. Il torneo amichevole di Subbuteo si terrà sabato 5 agosto a partire dalle 18.00, nell’area del Soccer Cage in viale Italia 200.

Il torneo

Il torneo, a cui potranno partecipare un massimo di 32 giocatori, prevede lo svolgimento di 8 gironi in cui si confronteranno in ognuno 4 giocatori. I primi due classificati per girone faranno il tabellone “Master”, mentre i terzi e i quarti per girone faranno il tabellone “Cadetti”, entrambi dagli ottavi alle finali per primo e secondo posto.

“Siamo molto felici di aver potuto nuovamente organizzare questa manifestazione, aggiungendo in questa edizione uno scopo importante, ovvero contribuire a supportare la ricerca sulla Sla – sottolinea il presidente dell’associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, Marco Grassini –. Una malattia davvero devastante a cui siamo particolarmente sensibili dopo che uno dei nostri soci ha ricevuto la diagnosi circa tre anni fa. Questo è il nostro modo per dimostrare a lui e a tutte le persone che convivono con questa malattia la nostra vicinanza. Confidiamo che siano numerosi coloro che seguiranno l’evento e vorranno condividere con noi questa causa”.

L’associazione

L’associazione ludica “Maremma Subbuteo” è composta da circa 30 soci e radicata da cinque anni nel territorio, già nei mesi scorsi si è attivata in diverse iniziative per raccogliere donazioni a supporto di Fondazione AriSLA, principale ente non profit che finanzia ricerca sulla Sla in Italia.

“Siamo molto grati all’associazione ‘Maremma Subbuteo’ per aver promosso il 2° Trofeo ‘Città di Follonica’ per contribuire a sostenere il lavoro dei ricercatori – afferma il presidente di Fondazione AriSLA, Mario Melazzini –. Per la Sla, malattia neurodegenerativa molto grave che coinvolge circa 6mila persone in Italia, non esiste una terapia efficace in grado di contrastarla. Per questo motivo AriSLA è impegnata a sostenere ricerca di alta qualità e innovatività, che abbia maggiori potenzialità di impatto per la vita delle persone con Sla. Ad oggi AriSLA ha finanziato 98 progetti e supportato 143 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano ed è grata a tutti coloro che, con un gesto di generosità, contribuiranno a sostenere la ricerca per raggiungere nuovi risultati a beneficio delle persone che convivino con questa patologia”.