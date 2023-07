“E…state con noi”: successo per l’iniziativa della Polizia sull’educazione stradale

Follonica (Grosseto). Grande successo a Follonica dell’iniziativa “E…state con noi”, il progetto di educazione stradale della Polizia di Stato volto a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile che dal 30 giugno al 3 settembre interesserà le località turistiche italiane maggiormente interessate dalla movida balneare estiva.

Domenica sera a Follonica, in piazza Guerrazzi, hanno fatto tappa la Lamborghini Huracan della Polizia Stradale, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue, e il Pullman azzurro della Polizia di Stato, allestito con le più innovative tecnologie e con a bordo personale della Polizia di Stato specializzato in comunicazione finalizzata a veicolare la cultura della legalità e delle condotte di guida sicura

L’incontro

Numerosa è stata la partecipazione dei giovani, ai quali l’equipaggio del Pullman e gli agenti della sezione della Polizia Stradale di Grosseto, diretti dal Vqa della Polizia di Stato, dottor Antonio Gaetani, hanno mostrato loro le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione, come l’etilometro, il precursore e il telelaser, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi che derivano dalle cattive abitudini alla guida e su quei comportamenti pericolosi, in particolare l’abuso di alcool e droghe, che mettono a rischio la propria vita e quella degli altri.

Agli interessati è stato fatto provare un simulatore di guida, per testare i riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza; inoltre, al fine di simulare lo stato di alterazione, è stato possibile provare gli occhiali cosiddetti “distorcenti” (di due tipologie: una che simula un leggero stato di alterazione ed un’altra che invece simula un’alterazione molto forte) che alterano la visuale facendo percepire ciò che si vede realmente a seguito degli effetti dovuti all’assunzione di alcol, provando a percorrere un itinerario stradale immaginario su un tappetino, raffigurante una strada con diversi tipi di segnaletica da rispettare.

Tali attività, condivise nell’ambito del Piano per la sicurezza durante la stagione estiva, con l’intento di prevenire gli incidenti stradali e per garantire a tutti, residenti e turisti, adeguati livelli di sicurezza durante le vacanze, sono state mirate soprattutto per i giovani che, come la solito, hanno risposto con molto interesse all’iniziativa, certi, loro come le istituzioni, che la prevenzione sia la chiave di volta per affrontare efficacemente il fenomeno dell’incidentalità, fino al dichiarato obiettivo di azzerarla entro il 2050.

La serata è stata impreziosita dallo stand della Polizia scientifica, i cui agenti hanno svelato i segreti per una corretta analisi della scena del crimine.

Il Questore di Grosseto, dottor Antonio Mannoni, ha voluto sottolineare che “non basta solo reprimere e sanzionare per far acquisire il rispetto di sé e delle regole, ma è necessario educare alla cultura della legalità e della prevenzione, questo è il compito complesso della Polizia di Stato che vuole esserci sempre nella sua funzione etico-sociale in cui è chiamata a svolgere quotidianamente un ruolo di primo piano per la formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile”.