“E…state con noi”: la campagna di educazione stradale sbarca in Maremma

Follonica (Grosseto). Nella cornice dell’iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, la Polizia di Stato ha programmato, dal 30 giugno al 3 settembre, la campagna di educazione stradale “E…state con noi”.

L’iniziativa, che prevede l’impiego del pullman azzurro e della Lamborghini della Polizia di Stato, si svolgerà nelle principali località turistiche italiane, particolarmente interessate dalla movida balneare estiva.

Per la provincia di Grosseto è stata prescelta Follonica come località particolarmente frequentata da ragazzi durante la bella stagione, dove, domenica 16 luglio, a partire dalle 19, è in programma un incontro tra la Polizia stradale del capoluogo maremmano e i ragazzi.

La campagna

L’obiettivo è sempre lo stesso: sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su quei comportamenti che rendono la guida pericolosa, in particolare l’abuso di alcool e droghe, spesso causa di tragici eventi.

La Polizia di Stato negli ultimi anni sta investendo molto sul tema sicurezza stradale, sia con campagne di comunicazione che rafforzando la presenza sul territorio, con il dichiarato obiettivo di ridurre del 50% l’incidentalità entro il 2030, sino ad azzerarla entro il 2050.

“Una questione che tocca tutti noi molto da vicino, oltre che come operatori di Polizia anche come genitori, familiari e amici e, in una qualsiasi di queste vesti, nessuno sforzo deve essere risparmiato se si tratta di salvare vite umane, spesso giovanissime – si legge in una nota della Polizia -. Quindi, ‘E…State’ con noi, domenica 16 luglio, alle 19, a Follonica, in piazza Nicola Guerrazzi.