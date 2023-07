Il Bike Sharing arriva in città: ecco come noleggiare le bici e i costi del servizio

Follonica (Grosseto). A Follonica sono disponibili due stazioni di bike sharing, una posizionata al Parco centrale e una in piazza a Mare, che contribuiscono a rendere più sostenibile la mobilità all’interno del comune. Si tratta del servizio di biciclette condivise della città di Follonica, semplice e comodo: basta prendere una bicicletta in una stazione, pedalare per il tempo necessario e riconsegnarla nella stessa stazione o in un’altra.

Il servizio

Come funziona? Basta registrarsi sull’app Weelo e acquistare una delle formule a disposizione. Quando ci troviamo in stazione, selezioniamo sull’app la bicicletta che vogliamo utilizzare e questa si sbloccherà. Per la riconsegna basta inserire la bici in una delle colonnine libere nelle stazioni. Al servizio si accede con l’app Weelo, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone Apple e Android.

«Dopo il periodo invernale, le biciclette sono tornate nelle bike station e il servizio viene sfruttato. In questo modo il Comune di Follonica ha recepito le linee di indirizzo europee, nazionali e regionali in tema di sviluppo sostenibile aderendo volontariamente a regolamenti specifici di gestione ambientale – afferma l’assessore Mirjam Giorgieri –. L’obiettivo è introdurre sempre più una nuova cultura dello spostamento. Il nuovo sistema di bike sharing si utilizza tramite l’App scaricabile sullo smartphone per predisporre abbonamenti giornalieri o settimanali. Il servizio è sempre attivo».

Scaricando l’App Weelo e utilizzando il codice Followbike si riceveranno 5 euro di sconto per il servizio. Il bike sharing si integra con il servizio navetta gratuito offerto dal Comune di Follonica, il Nautibus gestito da Autolinee Toscane, e al trasporto pubblico locale urbano.

Gli abbonamenti

Si può scegliere tra la ricarica mensile, che costa 30 euro, la settimanale ricaricabile, che costa 10 euro, e la giornaliera, a 5 euro, con 6 ore di noleggio incluse, anche non consecutive, nel periodo di validità.

Il piano tariffario è definito come segue. Soltanto se il noleggio dura più di 30 minuti si applicano le seguenti tariffe: 90 centesimi per la seconda mezz’ora o frazione, 1,50 euro per la terza mezz’ora o frazione, 2 euro per le mezze ore o frazioni successive. Gli abbonamenti sono acquistabili tramite l’App utilizzando il proprio smartphone per il prelievo e la riconsegna della bicicletta, senza ricevere la tessera fisica, in tal caso l’utente sarà titolare solo di una tessera ‘virtuale’, oppure tramite piattaforma e-commerce, in tal caso all’utente sarà rilasciata una smartcard numerata progressivamente che consente di prelevare la bicicletta.