Punto di primo soccorso, al via il servizio di vigilanza: “Sicurezza è la priorità” – VIDEO

Follonica (Grosseto). Parte da oggi il servizio di vigilanza al Punto di primo soccorso di Follonica. Il distretto sarà presidiato da personale addetto, dalle 20 alle 6, e dai prossimi giorni la copertura sarà garantita 24 ore su 24.

L’Asl Toscana sud est, in accordo con il sindaco Benini e nell’ambito del protocollo sottoscritto con la Prefettura di Grosseto, intende così tutelare maggiormente la sicurezza del personale sanitario in servizio e quella dei cittadini che si rivolgono alla struttura.

“Sappiamo la pressione a cui è sottoposto il punto di primo soccorso di Follonica, soprattutto nel periodo estivo; è importante garantire con tutti gli strumenti possibili la sicurezza degli operatori e dei cittadini, fondamentale la collaborazione tra Asl, Comune, Prefettura e Forze dell’ordine, che ringrazio davvero per l’impegno” – dichiara il primo cittadino di Follonica.

“La sicurezza del personale sanitario è una priorità assoluta nei nostri presidi di primo soccorso, così come nel resto delle strutture della Sud est – commenta Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana sud est – Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per coloro che a loro volta si dedicano ogni giorno a fornire cure e assistenza ai pazienti. Anche alla luce dei fatti accaduti negli anni al Punto di primo soccorso, di Follonica, ritengo fondamentale lavorare in modo corale con i diversi soggetti coinvolti al fine di identificare e mitigare i possibili rischi, promuovendo una cultura della sicurezza che tuteli il benessere di tutto il personale. Il nostro impegno é quello di continuare in questa direzione”.