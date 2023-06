“Ring for Rights”: nuovo appuntamento con il Festival di un altro genere

Follonica (Grosseto). La Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica prosegue con gli eventi del Festival di un altro genere, dedicato all’affermazione dei diritti di tutte e tutti.

Il prossimo incontro, “Ring for Rights“, si terrà giovedì 22 giugno alle 21 nel giardino del Casello idraulico e vedrà protagonista la dottoressa Eleonora Pinzuti (nella foto), follonichese di origine, da tempo trasferita a Firenze.

La dottoressa Pinzuti, militante politica e in Arcigay, è docente in Master per le Università di Firenze, Siena, Urbino, Ancona e per il GenderLab di Unistrasi ed è consulente e formatrice su Equality, Si occupa di comunicazione e Hr per sindacati, enti, istituzioni, aziende, organizzazioni e Ong, con rilievo per le Politiche Lgbtiq+. Inoltre, è consulente per istituti scolastici di primo e secondo grado su bullismi, violenze adolescenziali, orientamento scolastico di genere e si occupa anche di aggiornamento di docenti, personale Ata e dirigenti. Fondatrice del network “L’impresa di esser donna”, Pinzuti ha ideato il modello HerPowerment per il rinforzo sociale e culturale dei soggetti minoritari ed è anche referente dell’accademia di Scienze Forensi per il linguaggio aggressorio.

Il dibattito

Il dibattito si articolerà su tre diversi temi: “Gestazione per altri e diritti riproduttivi: quale presente, quale futuro?”, “Ddl Zan tra Terf e nuovi transfemminismi a che punto siamo in Italia?”, “No Labels? Generi e orientamenti nel terzo millennio”. Gli interlocutori sul palco saranno Sabrina Gaglianone, insegnante, femminista, presidente dell’associazione Olympia De Gouges centro antiviolenza, Luca Dieci, attivista dell’Arcigay di Livorno, presidente dell’edizione 2022 del Toscana Prid,e e Francesco Baccetti, psicologo e psicoterapeuta della Asl Toscana Sud Est.

«È un evento al quale teniamo particolarmente – afferma Chiara Marchetti, presidente della Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica -, dove affronteremo argomenti importanti ed attuali. Abbiamo deciso con la dottoressa Pinzuti di inserire nel titolo la parola ring declinata nei suoi vari significati: ring come anello che ci tiene uniti, come luogo dove si lotta per l’affermazione dell’uguaglianza, come squillo che ci ricorda che è ora di tenere alta l’attenzione sui diritti di tutte e tutti”.

Francesco Ciompi, assessore comunale con delega alle pari opportunità, aggiunge: «Per il secondo anno, con la Commissione, siamo impegnati nel mese di giugno, mese dei diritti, a realizzare eventi all’interno del Festival di un altro genere, eventi che sensibilizzano la popolazione sull’uguaglianza, che combattono i crimini di odio, che valorizzano le differenze. “Ring for Rights” sarà un momento di riflessione e di confronto, gestito in maniera innovativa e dinamica, secondo un’idea della dottoressa Pinzuti, che ringrazio per la disponibilità e l’opportunità che offre alla città».