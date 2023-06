Morte Silvio Berlusconi, strappati i necrologi in città: “Clima di odio della sinistra”

Follonica (Grosseto). “Non bastasse la cattiveria letta sui social, a Follonica sono stati strappati tutti i necrologi prodotti e affissi dal circolo locale di Forza Italia in onore del presidente Berlusconi”.

A dichiararlo è Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale.

“Il solito atto di vandalismo ad opera di qualche isolato mattacchione? Difficile crederlo questa volta – spiega Lynn -. L’ aria che si respira in città in seguito alla scomparsa del nostro presidente non è, dal punto di vista politico, delle migliori. Sono troppi gli esponenti politici, addetti ai lavori, militanti e semplici cittadini che hanno espresso la loro gioia per la scomparsa del Cavaliere. Anche nel minuto di silenzio osservato durante il Consiglio comunale aperto convocato per il centenario del Comune alcuni esponenti politici hanno visto bene di rimanere seduti mostrando tutto il loro disprezzo. A Silvio Berlusconi avrebbero sicuramente riservato un cappio in piazzale Loreto”.

“È impossibile non pensare che il clima della rossa Follonica abbia creato un ambiente favorevole nei confronti di coloro che hanno strappato i necrologi. Ma noi all’odio contrapporremo sempre la tolleranza, la moderazione, la gioia di vivere e di lasciare vivere. È stata la cultura dell’odio a strappare i manifesti in ricordo del presidente Berlusconi. Ma sarà la cultura dell’amore e del bene a prevalere – termina Lynn -. Se qualcuno a Follonica pensa che con la scomparsa del nostro presidente si sia liquidata la questione della libertà ben presto i fatti parleranno in senso contrario”.