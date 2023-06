Acqua Village riapre i battenti: ecco le novità dell’estate 2023

Follonica (Grosseto). L’estate di Acqua Village inizia ufficialmente sabato 10 giugno.

I parchi acquatici a tema hawaiano di Cecina e Follonica sono pronti a far divertire i loro ospiti: e la prima novità del 2023 è la replica della giornata dedicata al progetto “School Day”. Quest’anno infatti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Toscana entreranno gratuitamente nei parchi alcune sabato 10 e altre sabato 17 giugno. Ma le novità non finiscono qui. Nel 2023 infatti il parco acquatico di Cecina compie i suoi primi trent’anni e per celebrare l’importante ricorrenza la proprietà di Acqua Village ha ideato una serie di iniziative che dureranno tutta l’estate.

«La nostra storia è stata raccontata attraverso le immagini in un libro fotografico firmato dal fotografo di fama nazionale Giovanni De Sandre e in una mostra che sarà presente all’interno del parco per tutta la stagione – spiegano dalla proprietà –, ma non solo. Venerdì 30 giugno e domenica 30 luglio festeggeremo il compleanno con due iniziative differenti, la prima dedicata ai partner, ai fornitori e alle autorità e la seconda invece per i nostri ospiti. Durante la stagione ci saranno molti eventi da non perdere, spettacoli, parate, musica e tanto divertimento».

Follonica

E se a Cecina si festeggiano 30 anni di attività, a Follonica la novità è il restyling della piscina più grande del parco: Kauai, l’isola delle onde.

«Non possiamo fermarci – dicono ancora da Acqua Village –: ogni stagione siamo abituati ad ampliare la nostra offerta, a migliorare le nostre strutture, a dare ai nostri ospiti un motivo in più per trascorrere il loro tempo con noi. Nel 2023 la sorpresa riguarda il parco di Follonica: la piscina onde è stata trasformata in un’attrazione completamente nuova, con scenografie ispirate alle Isole Hawaii, giochi d’acqua, un enorme portale che domina le acque, il tutto studiato nei minimi dettagli».

Tutte le informazioni sui parchi acquatici sono sul sito www.acquavillage.it: sullo stesso portale è possibile acquistare i biglietti di ingresso online e scoprire tutte le promozioni di Acqua Village.